Liebrenz neuer Grünen-Chef

Kreisverband wählt 50-Jährigen einstimmig

Michendorf - Der Grünen-Kreisverband in Potsdam-Mittelmark hat einen neuen Vorsitzenden. Bei einer Mitgliederversammlung wurde am gestrigen Donnerstag der 50-jährige Henry Liebrenz zum Kreisvorsitzenden gewählt. Er folgt damit Elke Seidel, die 2014 den Chefposten niedergelegt hatte. Bis zuletzt war der Kreisverband kommissarisch von Dirk Hebenstreit geführt worden.

Liebrenz ist neben seinem neuen Amt auch Kreistagsabgeordneter sowie Gemeindevertreter in Kleinmachnow, wo er mit seiner Familie lebt. Zum neuen Schatzmeister wurde Joachim Hilburg aus Werder (Havel) gewählt. Vor zwei Jahren war er in Werder als Bürgermeisterkandidat angetreten und erreichte dort ein Ergebnis von knapp zehn Prozent für die Grünen. Außerdem ist Hilburg Co-Sprecher der Grünen Landesarbeitsgemeinschaft Gesundheit und Soziales. Als Beisitzer wurden Elke Seidel und Thomas Michel wiedergewählt. Seidel ist neben ihrer Tätigkeit als Kreistagsfraktionsvorsitzende auch langjährige Stadtverordnete in Beelitz. Neu im Vorstand der Grünen ist außerdem Frank Eckardt aus Bad Belzig.

Liebrenz nannte als eine seiner Aufgaben die Vorbereitung des Kreisverbandes auf die Bundestagswahlen im kommenden Jahr. Ziel sei es, dass Brandenburg künftig mit zwei Abgeordneten im Bundestag vertreten sei. Auch soll die Zusammenarbeit zwischen Kreisverband und Kreistagsfraktion weiter intensiviert werden. PNN