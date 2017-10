16.10.2017

"Endlich möglich: Baby-Hitler töten!" : Ermittlungen gegen "Titanic" wegen Kurz-Tweet

"Titanic" hat ein Foto mit dem österreichischen Politiker Sebastian Kurz im Fadenkreuz getwittert. Jetzt ermittelt die Wiener Polizei

Das Frankfurter Satiremagazin „Titanic“ lotet mit einer Foto-Montage, die den Sieger der österreichischen Parlamentswahl Sebastian Kurz im Fadenkreuz zeigt, nicht nur die von Satire und Geschmack aus, das Magazin testet auch rechtliche Grenzen. In einem Tweet am Montag ist ein Bild mit Sebastian Kurz zu sehen und der Text: „Endlich möglich: Baby-Hitler töten!“ Österreichische Plattformen und Zeitungen schrieben über einen Aufruf zum Mord. Auf Twitter reagierte die Wiener Polizei bereits und antwortete einem User auf die Frage nach der Strafbarkeit: „Wir haben dies an die zuständigen Stellen weitergeleitet.“ Es werde ermittelt, teilte ein Polizeisprecher mit. Nun sei das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung am Zug. Ausgang und Dauer der Ermittlungen waren zunächst unklar. Laut "Titanic" wurden die Verantwortlichen des Magazins bislang nicht kontaktiert. (mit dpa).