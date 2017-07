Bestseller wird TV-Serie : „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“

Christiane F., das war das Schicksal von Christiane Felscherinow.

Oliver Berben verfilmt für Constantin Television den Bestseller "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" als TV-Serie. Schon die Verfilmung war sehr erfolgreich

Aus dem Bestseller „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ wird eine Fernsehserie. Das 1978 erschienene Buch von Kai Hermann und Horst Rieck über das Schicksal der drogenabhängigen Kinderprostituierten Christiane F. (Felscherinow) wurde millionenfach verkauft und gehörte an vielen Schulen zur Pflichtlektüre. Nun verfilmt Constantin Television die berühmte Vorlage, Produzent ist Oliver Berben. Die Arbeit am Drehbuch hat bereits begonnen, wie die Filmproduktionsfirma am Sonntag mitteilte. In dem Buch geht es um die authentische Geschichte einer 14-Jährigen, die mit zwölf Jahren Haschisch rauchte und später auf den Kinderstrich ging, um das Heroin zu finanzieren, von dem sie abhängig war.

Die sogenannte Head-Autorin der Serie, Annette Hess („Ku’damm 56“, „Weissensee“), die die Geschichte gemeinsam mit fünf Ko-Autoren noch einmal angeht, sagte zu dem Projekt: „Das moderne serielle Erzählen bietet die Möglichkeit, Christianes Leben und das der anderen Kinder aus verschiedenen Perspektiven ohne Auslassungen und historisch genau abzubilden: umfassend intensiv und schonungslos.“

Sittenbild einer Zeit der Extreme

Neben den Problemen der Jugendlichen mit Drogenabhängigkeit und Kriminalität werden auch die Sichtweisen der Eltern beleuchtet, die ihre Kinder alleine lassen. „Die Serie wird zum Sittenbild einer Zeit der Extreme, Süchte und des drohenden, linksextremen Terrors“, sagte Annette Hess. „Es gibt deutliche Parallelen zum Heute. Die Jugend ist immer der Seismograf einer Gesellschaft.“

Das Buch ist schon einmal verfilmt worden – 1981 fürs Kino. Der Film hatte damals knapp fünf Millionen Kinozuschauer. dpa/Tsp