09.07.2017

Störung beim G20-Talk : Anne Will: "Wir vermuten erst mal nichts Böses"

Bild vergößern Welch Ironie: Es soll um Krawalle gehen, schon ist die Sendung unterbrochen. Foto: Ingo Salmen

Nach mehreren Krawallnächten ist G20 am Sonntag natürlich Thema bei Anne Will - doch dann kommt eine minutenlange Störung dazwischen.

Das ist wieder ein gefundenes Fressen für Verschwörungstheoretiker und 140-Zeichen-Komiker. Anne Will diskutiert am Sonntagabend mit ihren Gästen über den G20-Gipfel und die Krawalle in Hamburg. Zu Beginn muss sich der Erste Bürgermeister der Hansestadt, Olaf Scholz (SPD), für den Polizeieinsatz rechtfertigen. Um 22 Uhr wendet sich die Moderatorin dem Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) zu und fragt nach der Veranwortung von Angela Merkel - und prompt ist das Bild weg. Ein Fehler am Fernseher? Nein, das ARD-Logo ist auf schwarzem Grund noch zu sehen. Auch der Livestream im Netz ist unterbrochen. Dann blendet der Sender eine Grafik ein: "Bitte entschuldigen Sie die Störung. Es geht gleich weiter." Es dudelt.

Gleich ist in diesem Zusammenhang relativ. Rund zehn Minuten, im Fernsehen und im Internet also eine Ewigkeit, hält die Störung an. Dann geht es plötzlich mitten in der Diskussion weiter. Noch ein Halbsatz von Scholz, schon ist wieder Altmaier an der Reihe. Er redet aber nicht über die Kanzlerin, sondern "den gewaltbereiten Kern, genannt 'schwarzer Block'", womit offenkundig nicht die CDU gemeint ist. Bis Will ihn unterbricht. Es habe ein Problem gegeben, die Sendung sei trotzdem weitergelaufen. "Wir haben alles aufgezeichnet." Es gebe bald alles auf der Website. Und weil sie ihre Pappenheimer kennt: "Wir vermuten erst mal nichts Böses."

Das tun natürlich schon jede Menge Zuschauer bei Twitter, kübelweise Spott inklusive.

Immerhin geht die Sendung dann pünktlich zu Ende. Was der Grund für den Ausfall war, bleibt zunächst offen. Die "Anne-Will"-Redaktion spricht nur von einem "Leitungsproblem". Sie hat bei Twitter auch schnell reagiert und versprochen, mit Zitaten die Zeit zu überbrücken. Dann bringt sie schöne Bilder mit Aussagen von Olaf Scholz, Katrin Göring-Eckardt und Journalist Georg Restle. Nur was Peter Altmaier zur Verantwortung der Kanzlerin gesagt hat, erfahren wir erst mal nicht. Jetzt aber bitte nichts Böses denken!