13.06.2017

von Joachim Huber

TV-Rechte für Sky und Dazn : Champions League wird Pay-TV

Bild vergößern Ende einer Dienstfahrt. Oliver Welke (links ) und Oliver Kahn werden nur noch in der Saison 2017/18 für das ZDF über die Champions League berichten können. Danach ist Schluss. Foto: dpa/Tobias Hase

Das Pay-TV Sky und der Streaming-Dienst sichern sich exklusive Champions-League-Rechte. Das ZDF geht leer, der Wettbewerb verschwindet aus dem Free-TV

Jetzt ist es offiziell: Mit der Saison 2018/19 verschwindet die Champions League samt und sonders ins Pay-TV. Das ZDF hat den Lizenzpoker verloren. Sky sicherte sich die Medienrechte am wichtigsten Clubwettbewerb des europäischen Fußballs. Das von der Uefa erworbene Paket gilt nach Angaben des Unternehmens vom Dienstag für alle Verbreitungswege bis zum Jahr 2021. Sky arbeitet mit dem Streaming-Anbieter Dazn zusammen, der Sub-Lizenzen für das Internet erhält. Über den Kaufpreis machten die Unternehmen keine Angaben. In der Branche wird von 600 Millionen Euro für die drei Spielzeiten bis 202/21 spekuliert.



Für die Fans ist das eine Umstellung. „Zum ersten Mal in der Geschichte der Uefa Champions League in Deutschland und Österreich werden ab der Saison 2018/19 bis einschließlich 2020/21 alle Spiele der Königsklasse exklusiv im Pay-TV oder als Streaming-Angebot ausgestrahlt“, hieß es einer Mitteilung. Das ZDF darf nur noch in der kommenden Saison 18 Spiele im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Noch nicht vergeben ist das Rechtepaket für die Europa League.



Offen ist, welche Spiele der Champions League Sky und welche Partien das zur Perform Group zählenden Portal Dazn zeigt. „Rechtzeitig vor Beginn der neuen Rechteperiode werden alle weiteren Einzelheiten zu dieser Vereinbarung bekanntgeben“, hieß es.

ZDF plant Programm-Alternativen

Das ZDF hatte sich auf den Verlust der CL-Rechte eingestellt. "Wir richten uns darauf ein, dass wir die Rechte nicht bekommen. Wir müssen Programme haben, um sie ab Mitte nächsten Jahres auf den Plätzen, auf denen jetzt Fußball läuft, ausstrahlen zu können“, hatte ZDF-Intendant Thomas Bellut am Freitag in Mainz. gesagt „Ich kann nämlich nicht bis zum Herbst, bis die Blätter fallen, warten, bis ich eine Antwort von der UEFA auf unser Angebot bekommen habe.“ Das Zweite würde auf den Sendeplätzen der Champions League dann vermehrt Fiction, das „Aktenzeichen XY“ („da wird es sicherlich eine Ausgabe mehr geben“), das „Auslandsjournal“ und Dokumentationen zeigen. Der Intendant schloss auch nicht aus, Beitragsgelder zu sparen. Zur drohenden Verschiebung der Champions League hatte Bellut gesatr: „Die Verfügbarkeit an Publikum wird dadurch reduziert“, sagte Bellut. Er wies in dem Zusammenhang auf die Einschaltquote von fast zehn Millionen Zuschauern für das Champions-League-Spiel Bayern München gegen Real Madrid im April hin. (mit dpa)