von Joachim Huber

Vom MDR zum bundesweiten Hörfunk : Stefan Raue wird Intendant des Deutschlandradios

Stefan Raue wird neuer Intendant des Deutschlandradios.

Stefan Raue hat es geschafft: Der trimediale Chefredakteur des MDR wird Willi Steul als Intendant des Deutschlandradios nachfolgen

Stefan Raue wird neuer Intendant des Deutschlandradios (DLR). Der Hörfunkrat des Senders wählte den trimedialen Chefredakteur des Mitteldeutschen Rundfunks am Donnerstag in Köln zum Nachfolger von Willi Steul. Steul hatte im November vergangenen Jahres angekündigt, vorzeitig seinen Posten abzugeben. Mit der Wahl des 58-jährigen Raue endet ein Tauziehen um die Steul-Nachfolge. Der für die Suche eines neuen Intendanten zuständige Verwaltungsrat des Deutschlandradios hatte Raue Ende April einstimmig vorgeschlagen; dagegen regte sich Widerstand im Hörfunkrat, einzelne Mitglieder hatten das Verfahren der Kandidatenfindung kritisiert. Bevor der Verwaltungsrat Raue vorschlug, wurden noch drei andere Kandidaten als mögliche Intendanten genannt. Das Deutschlandradio veranstaltet die drei Programme Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova.

Raue Stationen waren WDR, Rias-TV, ZDF und MDR



Stefan Raue wurde 1958 in Wuppertal geboren. Er hat, nach geisteswissenschaftlichem Studium und Volontariat, für den WDR als Reporter gearbeitet. Mit der Einheit ging er in die Hauptstadt der Einheit, zu Rias-TV nach Berlin, wo er von 1992 an die Ressorts Aktuelles und Nachrichten bei Deutsche Welle TV leitete. Beim ZDF hat Raue anschließend an den journalistischen Schnittstellen gearbeitet, er war Schlussredakteur beim „heute-journal“, stellvertretender Leiter bei „heute“. Zusätzlich war er seit 1999 stellvertretender Hauptredaktionsleiter im Bereich Politik und Zeitgeschehen des ZDF. 2011 ging Stefan Raue als Chefredakteur zum MDR nach Leipzig.