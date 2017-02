11.02.2017

Zu meinem ÄRGER : Hilflos in der Trash-Show

von Daniele Rizzo

Bild vergößern Daniele Rizzo ist Schauspieler, YouTuber und Moderator. Während der Berlinale übernimmt er die Tagesmoderationen der Wettbewerbsfilme sowie die Verleihung des Ehrenbären. Foto: promo

Daniele Rizzo ärgert sich über "Gefühlte Wahrheit" und "Alternative Fakten", freut sich aber über den Film "Schatz, nimm du sie!"

Herr Rizzo, worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien am meisten geärgert?



Es gab keine Einzelnachricht, aber wie Christian Tramitz in „Der Schuh des Manitu“ sagen würde: „Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden!“. Wir gucken gerade hilflos und tatenlos zu, als wären die ganzen News „nur“ eine schlechte Trash-(Horror)-Reality-Show – dazu kommt natürlich auch noch die „Gefühlte Wahrheit“ einiger Mitbürger hinzu, die man praktischerweise mit „Alternativen Fakten“ anreichern kann. Das traurigste und treffendste Zitat ist wohl das von Martin Niemöller, das gerade wieder die Runde macht: „Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.“

Gab es auch etwas, worüber Sie sich freuen konnten?

Die Premiere von „Schatz, nimm du sie!“ mit Carolin Kebekus, Jasmin Schwiers, Axel Stein und Maxim Mehmet! Der Film hat so viel Spaß gemacht und das Publikum und ich mussten während der Vorführung oft laut loslachen. In dem Streifen hätte ich super gerne mitgespielt. Auch die Musik von Matz Mutzke „So viel mehr“ hat mich direkt ins Herz getroffen.

Welchen Link können Sie denn empfehlen?

Ein Artikel, den ich immer gerade immer wieder an Freunde schicke und der mich trotzdem immer wieder sehr graust: https://medium.com/@theonlytoby/history-tells-us-what-will-happen-next-with-brexit-trumpa3fefd154714#.tnsyry4uw

