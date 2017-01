06.01.2017

Strafanzeige wegen sexuellen Übergriffs : Vorwürfe gegen Kai Diekmann

Kai Diekmann. Noch-Herausgeber der "Bild"-Gruppe, ist mit dem Vorwurf der sexuellen Belästigung konfrontiert.

Der Noch-Herausgeber der "Bild"-Gruppe, Kai Diekmann, wird mit dem Vorwurf des sexuellen Übergriffs konfrontiert. Die Ermittlungen laufen, Diekmann bestreitet den Vorwurf

Kai Diekmann, Noch-Herausgeber der "Bild"-Gruppe, muss sich gegen den Vorwurf des sexuellen Übergriffs wehren. Nach einer Vorabmeldung des "Spiegel" wirft ihm eine Mitarbeiterin des Medienhauses vor, sie nach einer Klausurtagung in Potsdam im Sommer vergangenen Jahres beim Baden belästigt zu haben. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Potsdam sagte am Freitag, dass eine Anzeige eingegangen sei und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Kai Diekmann äußerte sich nicht zu dem Vorwurf, sein Anwalt Otmar Kury teilte mit, "der gegen Herrn Diekmann erhobene Vorwurf ist haltlos und wir haben vollstes Vertrauen in die Arbeit der Ermittlungsbehörden".

Bei Springer hieß es, die Mitarbeiterin habe sich unmittelbar nach dem angeblichen Übergriff an das Unternehmen gewandt. Daraufhin habe man den Fall mithilfe externer Rechtsexperten eingehend untersucht, habe aber mit den zur Verfügung stehenden Mitteln kein strafbares Verhalten feststellen können. Eine solche Untersuchung sehen die Compliance-Regularien des börsennotierten Unternehmens vor. Um den Vorwurf aber rechtsverbindlich klären zu lassen, habe man die Erkenntnisse mit dem Einverständnis Diekmanns an die Staatsanwaltschaft

Potsdam gegeben. Die Anzeige der Mitarbeiterin sei unmittelbar danach erfolgt.

Ende 2016 hatte Diekmann angekündigt, den Springer-Verlag Ende Januar nach über 30 Jahren im Unternehmen zu verlassen. Bei Springer heißt es, Diekmanns Ausscheiden habe mit den Vorwürfen nicht zu tun, die Entscheidung dazu sei vor über einem Jahr gefallen. Die Vorwürfe hätten den geplanten Abschied allenfalls beschleunigt.

Springer-Sprecherin Edda Fels sagte dem Tagesspiegel, sie könne die Angaben des Nachrichtenmagazins bestätigen. Das Unternehmen habe die Vorwürfe mit Hilfe externer Rechtsexperten untersucht und mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln kein strafbares Verhalten Diekmanns festgestellt. „Die Ergebnisse haben wir mit Einverständnis von Herrn Diekmann an die Staatsanwaltschaft zur rechtsverbindlichen Klärung weitergegeben. Dort wird der Vorgang nun untersucht.“ Es gebe keinen Zusammenhang zur Entscheidung Diekmanns, das Unternehmen Ende Januar 2017 zu verlassen. Tatsächlich datiere diese Entscheidung aus dem Jahr 2015.

Die Springer-Sprecherin bestätigte ferner, dass Kai Diekmann wie vorgesehen bis Ende Januar für das Unternehmen arbeiten werde. Es werde eine Abschiedsfeier geben, das Datum sei noch offen. Die Mitarbeiterin, die den Vorwurf des sexuellen Übergriffs erhoben hat, arbeite unverändert für das Medienhaus. "Wir verhalten uns neutral", sagte Edda Fels.