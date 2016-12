11.12.2016

von Oliver Dietrich Drucken

Tatort-Kritik : Baustellen überall

von Oliver Dietrich

Bild vergößern Kleiner Alleingang gefällig? Karow wird sich gleich verpissen und Rubin guckt mal wieder blöd aus der Wäsche. Foto: rbb/Oliver Vaccaro

Der Tatort "Dunkelfeld" (Sonntag, 20.15 Uhr, ARD) macht Berlin zu einer nervigen Spielwiese von Korruption und Verschwörung. Nick Tschiller lässt grüßen.

Herrje, Berlin! Nix kriegste hin. Selbst dein Tatort wird zum Flughafen-Witz. Baustellen überall. Dabei sollte das Ermittlerteam Robert Karow (Mark Waschke) und Nina Rubin (Meret Becker) doch so schön die hippe Coolness der Hauptstadt einfangen, nachdem die Alt-Ermittler Ritter und Stark immer als viel zu altersschluffig über den Bildschwirm waberten. Figuren mit Ecken und Kanten sollten her. Aber auch im vierten Berlin-Tatort wird klar, dass das Konzept nicht aufgehen will: Richtig cool ist der Tatort, der sich am amerikanischen Serienprinzip mit horizontaler Erzählweise entlanghangelt, irgendwie nicht geworden. Da fehlt noch was.

Zum einen bei Nina Rubin: Während die jüdische Großfamilie in der schicken Gründerzeitbude ausharrt, weil der jüngste Sohn Kaleb seine Bar Mitzwa hat, seilt die sich zum Frust von (Ex?-)Mann und beider Söhne permanent ab, um ihrem Kollegen aus der Bredouille zu helfen. Ist natürlich blöd, wenn ausgerechnet an diesem Familienfeiertag alle entführt oder abgeknallt werden. Eigentlich eine schöne Idee, diese jüdische Familie im kosmopoliten Berlin; die ganzen Details der Feierlichkeiten werden von Drehbuchautor Stefan Colditz aber so sehr in den Mittelpunkt der Erzählung gepackt, dass die Handlung selbst dabei an die Wand gedrückt wird. Schon verstanden: Das jüdische Leben in Berlin ist trotz - oder gerade wegen - der orthodoxen Rituale hip genug, um als Aushängeschild zu dienen. Aber offensichtlich sollte da mit pseudoexotischer Effekthascherei versucht werden, gewisse Mankos im Film zu übertünchen.

Womit wir bei Robert Karow wären. Wer die vorherigen Tatort-Folgen gesehen hat, weiß, dass vor einem Jahr Karows Kollege Gregor Maihack erschossen wurde, ganz mysteriös zog sich der ungeklärte Fall durch die Figurenentwicklung. Diesmal soll endlich Licht ins Dunkel gebracht werden: War es nun Karow selbst, der ihm zwei Kugeln verpasste? Oder steckt da etwas ganz anderes dahinter? Feuer frei für krude Verschwörungstheorien also: Denn Kronzeuge Berger (herrlich brummig wie immer: Robert Gallinowski) will auspacken, weshalb ihn Karow extra aus dem Knast eskortiert und mit einem Zeugenschutzprogramm ködert. Im Gegenzug soll er Karow endlich verraten, wo dieses ominöse Video ist, auf dem die Ermordung seines Kompagnons zu sehen ist - und das somit den Mörder entlarvt. NATÜRLICH wird Berger auf dem Weg zur Aussage abgeknallt, was hat man denn anderes erwartet.

Und Karow dreht NATÜRLICH durch und ermittelt NATÜRLICH auf eigene Faust - und wird prompt vom kokscoolen Gangsterpärchen Frank (Gerdy Zint, der ja schon im Rostocker Polizeiruf auf die Gangsterrolle abonniert wurde) und Sabin (schräg: Marc Bischof) entführt. Allerdings ist er nicht alleine: Denn Maihacks Frau Christine (Ursina Lardi) wird gleich mit entführt. Viel Voyeurismus, viel Gewalt, aber kaum Handlung gibt es da zu sehen: Karow wird nämlich gefoltert und gequält, behält aber dennoch die Oberhand. Nick Tschiller lässt grüßen.

Was dann kommt, kann man sich eigentlich sparen: Denn NATÜRLICH führt die Spur ins Establishment, am besten wird eben noch ganz oben korrumpiert, ermordet und entführt. Da kochen doch die arabische Drogenmafia um Ahmed Kermal (Tim Seyfi), der Staatsanwalt (Holger Handtke) und der - sic! - Berliner Bausenator (Luc Feit) ein gemeinsames Süppchen. Kein Wunder also, dass das auch mit dem Flughafen nicht klappen kann. Für eine Räuberpsitole wie diese (Regie: Christian von Castelberg) reicht es jedoch allemal. Merkwürdig: In München war das ganze High-Society-Verschwörungsmanagament letztens effektiver - und schöner anzusehen.

Ach, Berlin. Dit gloobste doch allet selba nich.