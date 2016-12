11.12.2016

Pro-Sieben-Show "Schlag den Star" : Wie doof sind Fußballer und Tanzlehrer?

In der TV-Show "Schlag den Star" hat der Fußballer Thorsten Legat den Tennisstar Angelique Kerber beleidigt. Der Tanzcoach Detlef D! Soost hat Steinmeier und Seehofer verwechselt. Ein Kommentar.

Okay, ist vielleicht alles nicht so schlimm. Fußballer müssen gut kicken, Tanzlehrer gut tanzen können. Reicht wahrscheinlich, um ein komfortables Leben leben zu können. Aber der Fußballer Thorsten Legat, 48, hat bei einem TV-Bilderrätsel in der Pro-Sieben-Show "Schlag den Star" den Tennisstar Angelique Kerber, 28, nicht nur nicht erkannt - sondern ist gleich noch über Kerber hergezogen.

„Was ist das denn für eine Hackfresse?“, entfuhr es dem ehemaligen Bundesliga-Spieler und Dschungelcamp-Veteranen am Samstagabend vor einem Millionenpublikum, als er die beste Tennisspielerin der Welt auf einem Porträtfoto erkennen sollte. „Entschuldigung. Wer ist das?“ Gegenfrage: Wer war, ist und wird Thorsten Legat sein?

Im Laufe der Nacht wurde dem Ex-Fußballer sein Fauxpas offensichtlich immer klarer: „Das Schlimmste aber, das mir passiert ist, war die Beleidigung von Angelique Kerber. (...) Das tut mir unsagbar leid und ich möchte mich dafür bei Angelique Kerber - unserer Nummer 1 im Tennis - in aller Form entschuldigen. So etwas darf mir nicht passieren! Ich bin am Boden zerstört!“, schrieb er auf Facebook.

Auch in einem kurzen Video wandte er sich sehr geknickt an Kerber und bat um Entschuldigung. An der Entschuldigung gibt es nichts zu deuteln, die war klar und wirkte echt. Aber künftig mal mehr für andere sich interessieren und sich über das gesamte Sportgeschehen zu informieren, wäre nicht schlecht. Legat ist 48, da geht noch was.

Detlef D! Soost hält Steinmeier für Seehofer

Aber nicht nur Legat hatte in der Foto-Rate-Runde einen Aussetzer. Tanzcoach Detlef D! Soost, 46, sagte beim Foto von Außenminister Frank-Walter Steinmeier: „Horst Seehofer“. Moderator Elton, 45, dazu: „Ich weiß jetzt nicht, wer sich jetzt mehr darüber ärgern wird (...) - Horst Seehofer oder Frank-Walter Steinmeier.“

Soost ärgerte sich sichtlich: „Politik ist nicht so mein Ding, merke ich hier gerade.“ Offenbar nicht. Aber die Frage muss erlaubt sein, in welcher Welt sich Detlef D! Soost bevorzugt aufhält, dass er den aktuellen Außenminister und höchstwahrscheinlichen nächsten Bundespräsidenten nicht kennt. Nur Tanzcoach sein zu wollen, macht offensichtlich nicht besonders schlau.

Ein Stromausfall unterbrach kurz vor Ende die Show. Gegen 1 Uhr 48 wurde der Bildschirm schwarz, ProSieben blendete ein Pausenzeichen ein und meldete im Kurznachrichtendienst Twitter: „Es geht gleich weiter mit #SchlagDenStar. Es gab einen kleinen Stromausfall in der Übertragungstechnik. Sorry.“ Minuten später war das Bild wieder da. Viele Internetnutzer frotzelten. „Stefan Raab konnte das nicht mehr mitansehen und hat den Stecker gezogen“, schrieb Twitter-Nutzerin Elaine Marley. (mit dpa)