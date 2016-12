04.12.2016

Tatort-Kritik : Tschüss, Konschtanz!

von Oliver Dietrich

Bild vergößern Should I stay or should I go? Blum und Perlmann machen sich auf die Socken. Foto: SWR/Patrick Pfeiffer

Der Konstanzer Tatort feiert mit "Wofür es sich zu leben lohnt" (Sonntag, 20.15 Uhr, ARD) seinen Abschied. Fehlen wird er uns nicht.

Ach ja, das Herz. Da sitzt Kommissarin Klara Blum (Eva Matthes) in der Arztpraxis, die unterschwelligen Infarkte haben ihr schon schwer zugesetzt. Sie solle mal ein bisschen kürzertreten, rät ihr der Arzt. Ein Leben in Lathargie, das fordert eben Opfer. Zu diesem Zeitpunkt weiß man bereits, dass es ihr letzter Tatort sein wird: Ruhestand? Herzinfarkt? Wie schreibt man sich selbst denn am besten aus dem Krimileben? Kollege Perlmann (Sebastian Bezzel) ist da erheblich nüchterner: Vielleicht werde ja einer beim nächsten Einsatz erschossen. Puh!

Imerhin wird dem Abschied noch eine Rahmenhandlung verpasst: Der eloquente Vorzeigenazi Josef Krist ist tot, seine Leiche treibt hübsch mit Fackeln beleuchtet auf dem Bodensee. Seine Frau Anna (Julia Jäger) ist nicht überrascht, immerhin habe man schon ewig damit gerechnet. Motive gibt es natürlich mehr als genug, aber wo anfangen? Na vielleicht mit den Spuren der seltsamen Minze, die sich am Toten befindet. Das denkt sich auch Kommissarin Blum - und fährt in die nächstbeste Gärtnerei. Die ist zwar geschlossen, aber besteht als latent demente Wohngemeinschaft fort: Denn in dem putzigen Bau hausen Catharina (Hanna Schygulla), Margarethe (Margit Carstensen) und Isolde (Irm Hermann) und schwadronieren über die Zweckmäßigkeit des eigenen Lebens - die alte Fassbiner-Connection. Perfekte Verdächtige also.

Und dann ist da noch der Textilienmillionär Goldmann (Alexander Simon), der als Horrorclown behinderte Kinder bespaßt, während in Bangladesh die Kinderarbeiter scharenweise sterben. Nun ja, da ist er wohl wieder, der gesellschaftspolitische Auftrag: Kapitalisten und rechtsradikale Globalisierungsverlierer als Synonym der gescheiterten Bodensee-Idylle. Dabei hat man sich doch so gewünscht, dass zumindest Perlmann den Absprung in die Solokarriere schafft.

Der Konstanzer Abschieds-Tatort (Buch: Sathyan Ramesh und Aelrun Goette) versucht es noch einmal auf die metaphorische Tour, als eine Art Selbstfindungsparabel - und schafft doch nur, diese gestelzte Langeweile zu konservieren, mit der der Konstanzer Krimi zu zweifelhaftem Ruhm gelangt ist. Blums und Perlmanns Dauerbetroffenheit kollidiert gnadenlos mit einem Erklärmechanismus, der krampfhaft versucht, etwas Besonderes zu sein - und doch nur einen faden Geschmack nach Abschied und Vergessen hinterlässt. Die Dialoge sind hölzern (ausgerechnet Perlmann!), die Fassbinder-Referenz wirkt nur bemüht, und sogar die Schweizer Ermittler um Matteo Lüthi (Roland Koch) reden im perfekten Hochdeutsch miteinander. Wer soll das alles glauben?

Wie heißt es doch so schön, wenn das Scheitern beschönigt wird? Man hat sich bemüht. Mehr ist es auch nicht - vier minus, setzen. Fehen wird uns Konstanz ganz bestimmt nicht.