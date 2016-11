Internet, Telefonie und Fernsehen : Netz der Deutschen Telekom großräumig gestört

Bild vergößern Das Logo der Deutschen Telekom auf der Bonner Unternehmenszentrale. Foto: Oliver Berg/dpa

Die Telekom kämpft seit Sonntagnachmittag offenbar mit einer bundesweiten Störung ihres Netzes. Besonders betroffen sein sollen das Ruhrgebiet, die Region Frankfurt/Main, Hamburg und Berlin.

Bei der Deutschen Telekom ist es am Sonntag zu massiven Problemen im Netz gekommen. „Es liegt eine Störung vor. Ausmaß und Umfang sind noch unklar“, sagte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Auf ihrer Facebook-Seite „Telekom hilft“ teilte die Telekom mit, es komme derzeit zu Problemen an Telekom-Anschlüssen. „Internet, Telefonie und Fernsehen sind davon betroffen. Wir arbeiten an der Behebung der Ursache.“

Auf dem entsprechenden Twitter-Kanal hieß es: "Störungsende noch offen." Dort teilte das Unternehmen wenige Minuten nach 21 Uhr auch mit, dass die Störung weiterhin bestehe. Zugleich bot es den Kunden jedoch eine Lösung an. "Router kurz vom Strom trennen", schrieb die Telekom. "In vielen Fällen sind danach die Probleme behoben." Zahlreiche Twitter-Nutzer antworteten darauf allerdings mit dem Hinweis, dass diese Maßnahme lediglich wenige Minuten Abhilfe schaffe und dann die Verbindung erneut zusammenbreche.

Nach Informationen der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ soll es sich wohl um eine bundesweite Störung handeln. Besonders stark seien das Ruhrgebiet, die Region rund um Frankfurt am Main sowie Hamburg und Berlin betroffen. Auch in der Region Hannover und Braunschweig tauche das Problem auf. Kunden berichteten demnach von einem „Totalausfall Internet und Telefon seit 16 Uhr“.

Im Juni war es bei der Deutschen Telekom zu einem massiven Ausfall des Mobilfunknetzes gekommen. Grund war ein Datenbankfehler, der dazu geführt hatte, dass die SIM-Karten der Handys nicht mehr korrekt in das Netz eingebucht werden konnten. (Tsp, dpa)