27.11.2016

Polizeiruf-110-Kritik : Geliebte Paranoia

Bild vergößern Fühlt sich verfolgt: Kommissar Hans von Meuffels. Foto: BR/Hendrik Heiden

Der Münchner Polizeiruf "Sumpfgebiete" (Sonntag, 20.15 Uhr, ARD) seziert das Thema Verfolgungswahn. Ein gleichsam verstörender wie grandioser Film.

Fünf Jahre hat sie in der geschlossenen Anstalt in München eingesessen, weil sie ihren Ehemann angegriffen hat, ein Bankangestellter. Jetzt hebt ein neues Gutachten das Gerichtsurteil auf: Julia Wendt (Judith Engel) ist wieder frei, und sie hat noch einen Trumpf: eine Liste mit Namen von Personen, die mithilfe der Bank, in der ihr Mann arbeitete, Schwarzgeld auf Schweizer Konten schaffte. Noch mal werde sie nicht so naiv sein, sagt sie in die Kameras - die Liste werde jetzt dem Staatsanwalt übergeben, die Presse bekomme auch eine Kopie. Das große Zittern beginnt. Doch vorher taucht Julia Wendt noch bei Hauptkommissar Hans von Meuffels (Matthias Brandt) im Büro auf. Dieser hatte sie damals vor Gericht gebracht, jetzt trifft ihn der Wutanfall. "Fakten?", schreit sie hysterisch und wirft alles um. "Da habt ihr eure Fakten!"

Eine Irre, klar. Doch m Laufe des Films wird von Meuffels in genau demselben Büro stehen und sich genauso wie sie aufführen, bevor er von Wahnsinn gepeinigt zu Boden sackt. Denn nach ihrem Wutanfall steht Julia Wendt bei ihm vor der Tür, entschuldigt sich mit leiser Stimme und bittet ihn um Hilfe: Sie werde verfolgt, überwacht, beschattet. Von Meuffels weiß, wie das läuft - ermittelt er doch gerade im Fall Kladic (Thomas Haydn), dem er die Wohnung verwanzen ließ und der rund um die Uhr beschattet und abgehört wird. Wer aber sollte denn Julia Wendt beschatten wollen, nur um an diese ominöse Liste mit Namen zu kommen? "Sie sind das in der Leitung", giftet sie von Meuffels an, als dieser ihr nicht glaubt. Direkt danach wird sie überfahren, nachts in München, direkt vor von Meuffels Augen - und flüsternd sterbend nur noch "Marlene". Diese ominöse Marlene wird zur Obsession für den Kommissar.

Und es sind verdammt viele Ungereimtheiten, auf die er stößt - die aber auch seltsam fadenscheinig bleiben: Warum lässt jemand Julia Wendt ausgerechnet vor den Augen des Hauptkommissars überfahren? Und das Finanzamt lässt das eigene Archiv abfackeln, nur um eine Liste zu vernichten? Warum wurde der damalige Ermittler Martens (Sigi Zimmerschied) vom damaligen Richter so hart ausgebremst? Und warum glaubt sein Vorgestzter Beck (Ulrich Noethen), zu dem von Meuffels immerhin eine freundschaftliche Verbindung hat, ihm einfach nicht? "Es ist immer traurig, einen Kollegen straucheln zu sehen", sagt mitfühlend der zwielichtige LKA-Ermittler Matthias Dell (Oliver Masucci) zu von Meuffels. Heuchler, straft ihn dessen Blick.

Wie diese Paranoia in den Ermittler kriecht, das ist einfach nur verstörend. In leichten Sepiabildern skizziert der Polizeiruf nach dem Drehbuch von Holger Karsten Schmidt und Volker Einrauch den albtraumhaften Einbruch, wenn einfach zu viele Indizien für Verschwörungen aufeinanderkommen. Diese omnipräsente Bedrohlichkeit wird durch die Musik (Christine Aufderhaar), berhigend-flirrender Jazz, sogar noch gesteigert - und zieht die Hauptfigur immer tiefer in diesen Strudel, in dem man nur noch sieht, was man sehen will. Das ist auch das besonders fiese Motiv des Polizeiruf (Regie: Hermine Huntgeburth): Die ganze Zeit wird man als Zuschauer völlig im Unklaren gelassen, ob von Meuffels einfach nur spinnt und sich in seinen Wahn reinsteigert, oder ob alles eine handfeste Verschwörung bis in höchste Kreise ist. Denn jedem Indiz wird bereitwillig eine Erklärung geliefert, ein zermürbendes Spiel mit der Wahrheit. Aber auch ein Beweis dafür, dass Spannung keine special effects benötigt: So entsteht ein beklemmender, verstörender Film über paranoide Abgründe, den man nicht besser hätte machen können. Grandios!