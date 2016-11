20.11.2016

von Oliver Dietrich Drucken

Tatort-Kritik : Schöner sterben

von Oliver Dietrich

Bild vergößern Fast schon Freundschaft: Murot und der scheue Serienkiller Arthur Steinmetz. Foto: HR

Der Wiesbadener Tatort "Es lebe der Tod" (Sonntag, 20.15 Uhr, ARD) spielt mit Elementen eines Psychothrillers - und einem sympathischen Mörder. Sehenswert!

Der Tod kann eine Erlösung sein. Mit dieser Einstellung geht ein Serienkiller um in Wiesbaden, fast wie ein Suizod sehen die Taten aus, friedlich liegen die Opfer in der Badewanne, würdevoll: "Würde", das ist auch die Triebfeder des Mörders, der nicht gehasst werden will. Doch der sechste Mord trägt nicht die Handschrift des Killers: Es wurden Spuren am tatort gefunden, außerdem wurde dem Opfer die Kehle durchgeschnitten. So etwas würde der niemals tun: Also kommt er aus dem Versteck und meldet sich beim ermittelnden Kommissar Felix Murot (Ulrich Tukur). Versierte Thrillerfans ahnen es bereits - eine Falle, und die schnappt zu. Der Mörder wird gleich zu Anfang des Films verhaftet.

Aber es gibt keine Beweise, nur ein wackliges Geständnis, das jederzeit widerrufen werden kann, außerdem gibt es nicht einmal einen Namen. Den bekommt Murot zwar heraus: Arthur Steinmetz (Jens Harzer) heißt der zart beseelte Killer, ein Apotheker. Und er will nur mit Murot selbst reden. Nach und nach stellt sich heraus, dass diese Morde etwas mit Murot zu tun haben. Und dass alles darauf hindeutet, dass Murot das nächste Opfer werden soll.

Kein herkömmlicher Tatort also, aber das waren die Filme um Murot ja noch nie - die driften nur zu gern ins Surreale ab, und holen sich cineastische Inspirationen von anderen Genres als dem des herkömmlichen Kriminalfilms. Auch diesmal finden sich Elemente des Psychothrillers wieder, der Verweis auf "Sieben" von David Fincher ist allzu deutlich. Das Motiv des Mordens steht hier im Vordergrund, weniger die Grausamkeit des Prozesses an sich. Allzu menschelnd spielt Jens Harzer den Killer, der den Sterbenden die Würde zurückgeben möchte. Harzer spielt dieses verhuschte, lichtscheue Subjekt mit einer herausragenden Intensität, die sanfte Stimme spiegelt die Verzweiflung.

Nach dem Münchner Tatort "Die Wahrheit", der sich bereits des Themas annahm, warum ein Mord geschieht, folgt jetzt die nächste Koproduktion von Dehbuchautor Erol Yesilkaya und Regisseur Sebastian Marka. In aufgeregten Bildern wird eine Geschichte erzählt, die fesselt, ohne auf plumpe Gewalt setzen zu müssen. Das ist ganz großes Kino; und dieses Kino lebt vor allem von der Musik, die im Film eingesetzt wird. Eine der stärksten Szenen findet sich am Schluss, Murot sitzt - wie die Mordopfer - in der Badewanne, und "4th of July" von Sufjan Stevens setzt ein. "We all have to die", heißt es da im Refrain. Wir müssen alle sterben. Aber bitte erst nach diesem schönen Film.