06.11.2016

von Oliver Dietrich Drucken

Tatort-Kritik : Der Ödipus-IS-Komplex

von Oliver Dietrich

Bild vergößern "Mama, ich zieh in den Dschihad!" Julia hat sich schon ein Kopftuch über ihre hippen, blauen Haarsträhnen gezogen. Foto: NDR/Christine Schroeder

Der Kieler Tatort "Borowski und das verlorene Mädchen" (Sonntag, 20.15 Uhr, ARD) irrt zwischen Dschihad und BND hin und her - leider sieht kaum noch jemand durch.

"Ich will einen starken Gott", sagt die 17-jährige Julia (Mala Emde) und zieht sich ihr Kopftuch über. Für sie hat Kiel keine Zukunft mehr: "Liebe Mama", diktiert sie in ihr Smartphone, "wenn du das hier liest, werde ich nicht mehr da sein." Es ist die Haltlosigkeit, die sie in den Dschihad ziehen lässt: Als Ehefrau eines IS-Kämpfers, irgendwo in Syrien, das soll ihr Leben sein. Ihre verkorkste Familie hält sie schon lange nicht mehr: Ihr Vater ist bei einem Unfall ums Leben gekommen, die Mutter versteht sie schon lange nicht mehr, der Bruder ein gottloser, gewalttätiger Drogendealer.

Und in Julias Augen ein Mörder: Er soll ihre Mitschükerin Maria ermordet haben, sagt sie der Polizei. Borowski (Axel Milberg) glaubt ihr nicht: Ein Streit unter Geschwistern, mehr nicht. Doch dann taucht Marias Leiche in der Föhrde auf, offenbar von einem Auto überfahren und ins Wasser geworfen. Und Julias Bruder hat kein Alibi. Doch die Ermittlungen gestalten sich schiwerig: Ständig funkt die Staatsschutz-Abteilung om LKA unter Leitung von einem gewissen Kesting (Jürgen Prochnow) dazwischen: Die haben keinerlei Interesse daran, dass Borowski und Brandt (Sibel Kekili) den Fall weiter verfolgen.

Zwei Fälle also, die Drehbuchautorin Charlotte I. Pehlivani miteinander zu verweben versucht - deren Verbindung jedoch erst ganz zum Schluss mit Ach und Krach aufgelöst werden kann. Bis dahin muss das Bedrohungsthema Dschihad herhalten: Die Kieler Moschee wird von einem islamistischen Imam geleitet, der offenbar deutsche Frauen für den Dschihad anwirbt, überhaupt verkehren da nur finstere Gesellen; kein Wunder, dass der Staatsschutz da seine Augen überall hat. Julia dagegen ist völlig blind für ihren Weg zu Allah, der ihr dumpf aufgeschwatzt wird, vor allem von ihrer Freundin Amina (Sithembile Menck). Doch die scheint auch noch ein ganz anderes Ziel zu verfolgen.

Was wie eine Suche nach spiritueller Erneuerung angelegt ist, strandet jedoch leider schnell in Klischees: Der fehlende Vater, für dessen Tod Julia ihre Mutter verantwortlich macht, dient als freudsches Trauma, Allah ist nur die Kompensation des Ödipus-Komplexes. Der tiefenpsychologische Ansatz mag als eine Erklärung funktionieren, hier erscheint er jedoch zu reduziert. Dass Julias Klassenkameraden offenbar in einer hedonistischen Gegenwelt leben, wird nur kurz angerissen - leider: Viel zu sehr legt Regisseur Raymond Ley den Fokus auf die Innenwelt der Protagonistin, die an sich selbst zu verzweifeln droht. Schlimm genug, dass sich ihr Ideal immer mehr als eine Inszenierung entpuppt, die sie zum Spielball anderer Interessen macht.

Währenddessen sitzt man ratlos vor der Geschichte und kratzt sich am Kinn. Soll hier ein Bedrohungsszenario gestaltet werden? Und warum? Und wieso muss mal wieder der allmächtige Geheimdienst mit der Schurkenvisage von Jürgen Prochnow instrumentalisiert werden? Vielleicht hätte der Tatort mehr Kongruenz bekommen, wenn man einen Gang runtergeschaltet hätte. So ist der sonst recht zuverlässige Borowski-Tatort irgendwie oberflächlig und fade geraten. Schade drum.