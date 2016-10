22.10.2016

Tatort-Kritik : Schlaflos in München

von Oliver Dietrich

Werden sich noch gehörig auf den Zeiger gehen: Leitmayr und Batic.

Wie ist es, wenn man einfach nicht mehr weiterkommt? Im Münchner Tatort "Die Wahrheit" (Sonntag, 20.15 Uhr, ARD) geht es um einen Mord, zu dem einfach kein Mörder passt. Ein bedrückender, aber außergewöhnlich guter Film.

Kommissar Ivo Batic (Miroslav Nemec) ist schlaflos. Fast jeden Morgen sitzt er vor dem Weckerklingeln bereits im Bett, tagsüber wirkt er fahrig und reizbar - ständig droht er umzufallen. Und dann das: Mitten in München wird Ben Schröder erstochen, der mit seiner Frau und dem gemeinsamen Sohn unterwegs ist. Ein besonders perfider Mord sogar: Ein Mann liegt am Boden, als Schröder ihm aufhelfen will, zieht in dieser zu sich und sticht zu. Immer und immer wieder, vor den Augen der Familie. Ein paar Tage später ist Schröder tot - und der Täter noch immer verschwunden. Leitmayr (Udo Wachtveitl) wird verdonnert, die Ermittlungen allein zu leiten. Doch wo anfangen? Die Personenbeschreibung ist mehr als dürftig: "Männlich, Parka, Kapuze."

Doch noch am Tatort wird ein Mann in genau diesem Aufzug nach kurzer Flucht festgenomen: Der schizophrene Obdachlose Timur Grinko (Axel Neumann), der seit 1998 durch München geistert, passt doch perfekt zur Beschreibung, ein Messer wird auch gefunden. Aber nein: Die Zeugenaussagen widersprechen sich, das Messer ist definitiv nicht die Tatwaffe, außerdem ist Grinko auch noch Linkshänder. Leitmayr lässt den schweigenden Verwirrten wieder laufen; zum Frust von Batic, der sich an den schnellen Fahndungserfolg klammert. Ob er ihn nur einsperren wolle, weil wir keinen anderen Verdächtigen haben, weist Leimayr ihn zurecht. Doch dann taucht eine DNA-Spur auf: In einem beispiellosen Aufwand werden alle zum Test gebeten, die um den Tatort herumwohnen.

Es läuft eben nicht so, wie es uns der Tatort normalerweise weismachen will: Straffe Ermittlungen mit immenser Tefferquote sind eben nur der Dramatik geschuldet, die ein 90-minütiger Krimi eben einfordert. Diesmal nicht: So ziehen die Monate ins Land, und immer noch ist der Täter nicht gefunden, konsequent verurteilt Autor Erol Yesirkaya jeden verzweifelten Aufklärungsversuch zum Scheitern, und hält den Zuschauer dennoch die ganze Zeit im Klammergriff des Gefühls, ganz nahe dran zu sein. Jeden Tag kommt die japanische Frau des Opfers ins Präsidium, bis Batic sie fast bekniet, nach Japan zurückzufliegen. Aber sie kann doch nicht, bevor sie nicht weiß, wer ihr Leben zerstört hat. Und immer wieder so viel Hoffnung, und so viel tragisch-schöne Musik dahinter (Thomas Mehlhorn).

Und über allem liegt bleischwer diese erdrückende Sinnlosigkeit der Tat, für die es scheinbar kein Motiv gibt. Und so wird Profilerin Christine Lerch (Lisa Wagner), die eigentlich schon auf gepackten Koffern sitzt, hinzugezogen. Ein Psychopath, befindet die, es hätte jeden treffen können. Ein Psychopath wie Murat Günes (Cem Ali Gültekin) zum Beispiel.

Es ist dieser Druck, der auf den Schultern liegt, wenn man nichts vorzuweisen hat, den Regisseur Sebastian Marka so eindrücklich in Szene setzt. Wo soll man aufhören, wenn man nirgendwo anfangen kann? Und auch dieser Fall hat einen realen Hintergrund: Bei dem Münchner "Isar-Mord" vor drei Jahren wurde ein junger Mann vor den Augen seiner Verlobten niedergestochen und starb, aus offenbar nichtigen Gründen. Der Täter - damals dunkel gekleidet im Dunkeln - verschwand und wurde nie gefunden. Ermittelt wird noch immer, aber es ist ruhig geworden.

Dass der Film diese ruhig atmende Glaubwürdigkeit ausstrahlt und dennoch verzweifeln lässt, macht ihn zu einem sehenswerten Tatort, der einen auch nach dem Abspann nicht loslassen wird, jede Wette. Das wird sich übrigens wiederholen: Am 20. November läuft der Wiesbaden-Tatort "Es lebe der Tod" um Felix Murot, in dem es wieder um einen Serienkiller geht. Das Drehbuch stammt ebenfalls von Yesilkaya , Regie führt wieder Marka und die Musik dazu kommt von Mehlhorn. Dann vergleichen Sie mal!