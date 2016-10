19.10.2016

Nachrichtensendungen der ARD : "Tagesschau" nennt AfD nicht mehr "rechtspopulistisch"

Bild vergößern Die "Tagesschau" nennt die AfD nicht mehr "rechtspopulistisch". Foto: imago/epd/NorbertxNeetz

Die ARD will in Nachrichtensendungen bei Erwähnung der AfD auf den Zusatz "rechtspopulistisch" verzichten. AfD-Chefin Petry und Vize Gauland freuen sich.

In den Nachrichtensendungen der ARD wird die AfD nicht länger mit dem Zusatz "rechtspopulistisch" versehen. Dies kündigte ARD-aktuell-Chefredakteur Kai Gniffke während des Evangelischen Medienkongresses in Hamburg an. Gniffke wurde mit den Worten zitiert, viele Zuschauer hätten die Formulierung als belehrend empfunden. Die "Tagesschau" hätte sich den Begriff deshalb "abgewöhnt". Man müsse lernen, die AfD als eine demokratisch legitimierte Partei zu behandeln.

Die ARD halte die AfD weiterhin für rechtspopulistisch, schrieb Gniffke später zur Begründung der Entscheidung. "Das bedeutet aber nicht, dass wir permanent das Attribut 'rechtspopulistisch' vor dem Parteinamen 'AfD' nennen müssen."

AfD-Chefin Frauke Petry reagierte erfreut auf die Ankündigung der ARD. "Wunder gibt es immer wieder", schrieb sie.

Auch Afd-Vize Alexander Gauland begrüßte die Entscheidung. "Es ist löblich, dass der ARD-Chef Gniffke sich dazu durchgerungen habe, die AfD nicht mehr als ,rechtspopulistisch' zu bezeichnen. Denn erstens sind wir eine demokratische Partei, die für rechtsstaatliche Prinzipien eintritt und sich in kein Rechts-links Spektrum einordnen lässt", heißt es in einer AfD-Mitteilung. Zweitens habe Gniffke erkannt, "dass die Menschen es seit langem satthaben, von den Medien bevormundet und belehrt zu werden. Die Menschen in Deutschland seien klug genug, um sich anhand unserer Programmatik ein eigenes Bild über die AfD zu machen."

Laut Gauland würden immer mehr Menschen ihren Informationsbedarf direkt auf den Netz-Plattformen der AfD stillen. "Es ist an der Zeit, dass auch die anderen Medien unseriöse Adjektive in Bezug auf die AfD aufgeben und neutral über uns berichten", schrieb Gauland.