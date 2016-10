16.10.2016

von Oliver Dietrich Drucken

Polizeiruf-110-Kritik : Wer Treue kennt und Ehrlichkeit, der trinkt auch gern ne Kleinigkeit

von Oliver Dietrich

Bild vergößern Jetzt küsst euch doch: König und Bukow kommt immer was dazwischen. Foto: NDR/Christine Schroeder

Nichts geht über Rostock: Der Polizeiruf 110 "Im Schatten" (Sonntag, 20.15 Uhr, ARD) lässt jeden anderen Sonntagabendkrimi einfach nur blass aussehen. Wow!

Alle, die König und Bukow eine Liaison wünschen, müssen jetzt ganz stark sein: Es sieht schlecht aus. Herzzerreißend, wie sie ihm eine Abfuhr erteilt. Eine Schlüsselszene: Beide betrinken sich mit Rostocker Kümmel, Bukow sitzt ihr irgendwann gegenüber, drückt ihr fast das Gesicht auf. "Hallo!", begehrt sie auf. "Ich bin's." Keine Chance. Aber Bukow gibt deshalb trotzdem nicht auf: Ob sie jemals zusammenkommen werden, fragt er sie, als sie zusammen im Auto sitzen. Sie antwortet nicht. "Wer Treue kennt und Ehrlichkeit, der trinkt auch gern ne Kleinigkeit", lallen beide. Na sowieso.

Kann Dortmund eigentlich gleich einpacken mit seiner ach so horizontalen Erzählstruktur, das war nämlich eine Rostocker Erfindung. Und niemand macht das so gut wie die Rostocker Ermittler Sascha Bukow (Charly Hübner) und Katrin König (Anneke Kim Sarnau). Es ist zum Heulen: Endlich ist die Eskalation zwischen beiden da, und immer noch nichts zum Auflösen. Eine Farce: Drehbuchautor Florian Oeller gibt seinem Sadismus ordentlich Feuer und lässt beide aufeinanderprallen.

Nebenbei gibt es noch, genau wie im Tatort der vergangenenen Woche, ein wenig Handlung als Nebensache: Die 'Ndrangheta ist in Rostock angekommen, Koks und italienische Mafia, wir haben es ja immer gewusst. Aber eigentlich geht es um etwas ganz anderes: Loyalität ist das Dauerfeuer der Szenerie, und so richtig funktioniert die nämlich nicht. Sonst würde der Einsatzführer nicht am nächsten Tag tot unter einer Autobahnbrücke liegen: Der Zugriff am Tag davor lief eigentlich hervorragend, auch wenn der Koksschmuggler eine Kugel in den Kopf bekam. Kann man beschissen finden und so wie Bukow und König wegsaufen. Oder aussitzen. Jana Zander, die Kollegin und Ziehtochter des Ermordeten, sitzt es eher aus: Und bringt sich in die Ermittlungen ein. Auch wenn sie mehr weiß, als sie zugibt.

Mittlerweile halten wir die Luft an, starren gebannt auf den Film. Denn an Intensität ist der Rostocker Polizeiruf nicht mehr zu überbieten, weder auf der Metaebene noch in der Erzählstruktur. Regisseur Philipp Leinemann, der sich auf die hervorragende Kamera von Jan Fehse verlassen kann, bringt das Werk von Autor Oeller so souverän auf die Mattscheibe, dass man gar nichts mehr entgegensetzen kann. Warum nicht immer so? Denn gegen den langweiligen Standardtatort vom Sonntagabend wirkt dieser Krimi wie eine Gemeinheit. Fast zu perfekt.