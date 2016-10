16.10.2016

KissFM talkt mit Neonazi : Mit links geht’s nicht

KissFM will der Sender der "Mudderstadt" Berlin sein. Das geht so lange gut, bis ein Neonazi vorbeischaut.

Mal eben mit Rechtsaußen und Neonazi MaKss Damage talken? Das geht schief, wie jetzt beim Berliner Radiosender KissFM.

Guter Rat ist teuer, heißt es. Also belassen wir es bei einer Gratis-Variante: Jedes publizistische Medium sollte sich drei Mal überlegen, ob es einen HardcoreIdeologen zum Gespräch einlädt. Die Gewissheit, den Extremisten zu stellen, zu demaskieren, kann im Moment des Live-Versuchs blitzeschnell im Versuchsstadium steckenbleiben . So redete Österreichs Rechtsaußen Jörg Haider 2000 im n-tv-„Talk in Berlin“ Gastgeber Erich Böhme und die weiteren Gäste an die Wand. Gipfel der versammelten Hilflosigkeit war Böhmes Frage: „Sind Sie ein Neonazi, Neofaschist, ein Rechtspopulist oder der liebe Jörg?“ Haiders Replik: „Ein freiheitlicher Reformpolitiker.“ Haiders Camouflage gelang aufs Beste.

Die Annahme darf gelten, dass Toyah Diebel und Lukas Klaschinski diesen oder andere Maske-vom-Gesicht-Reißen-Versuche nicht kennen. Oder sich für cleverer, abgefuckter halten. Toyah und Lukas, im Berliner Radiosender KissFM herrscht strenges Duz-Gebot, hatten am vergangenen Sonntag den bekennenden Neonazi-Rapper MaKss Damage aka Julian Fritsch zum „Facetalk“ geladen. Fritsch versteckt sich nicht, er rappt Zeilen wie „Ich leite Giftgas lyrisch in Siedlungen, die jüdisch sind“. Der KissFM-Talk ging schief, gründlich sogar. Seinen Höhepunkt hatten die 30 Minuten zwischen Kuchen- und Arschbacken, als Toyah Diebel MaKss Damage für seine „Toleranz“ lobte, weil er mit jedem reden würde, „der mir sachlich gegenübertritt“. Weder den Moderatoren noch dem Sender war klar, dass da ein Neonazi einen Auftritt für bekennenden Neonazismus geboten bekommen hatte, den er seitdem ausgiebig feiert.

Shitstorm gegen den "Facetalk"

Die Hörer aber haben es bemerkt. Auch eine Woche später wird auf der Facebook-Seite des Senders und anderen Plattformen gegen den „Facetalk“ geschossen. Die Sendung ist im Giftschrank gelandet, York Strempel, Programmdirektor von KissFM, versuchte zwischenzeitlich eine „Gegendarstellung“ auf www.kissfm.de: „Jeder von Euch weiß, dass wir jegliches rechtes Gedankengut ablehnen, verurteilen und abscheulich finden.“ KissFM als „multikulturellem und integrativem Jugendradiosender der Hauptstadt ist es sehr wichtig, harte & emotional aufreibende Themen nicht zu ignorieren“. Außerdem: Hatten sie in der besagten Sendung nicht auch den jüdischen Schriftsteller Shahak Shapira und den Imam Ali Özgür Özdil – quasi als Security-Maßnahme für die Moderatoren? Shapira beschwerte sich gerade in einem „Vice“-Beitrag, dass er statt zur zugesagten Live-Kontroverse mit Fritsch erst zu Wort kam, als der bereits aufgelegt hatte.

KissFM duckt sich weg. Weder Sender noch Pressesprecherin waren am Wochenende zu erreichen, es scheint, als hielten die „Mudderstädter“ den Ärger für schlechtes Wetter, das vorübergehen werde. Wie der Nationalsozialismus, nach zwölf Jahren. Joachim Huber