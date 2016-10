02.10.2016

von Oliver Dietrich Drucken

Tatort-Kritik : Die Betteloper

von Oliver Dietrich

Bild vergößern "Pfoten hoch, Penner!" Hansi ergibt sich. Foto: MDR/Gordon Mühle

Der Dresdner Tatort "Der König der Gosse" (Sonntag, 20.15 Uhr, ARD) zeichnet ein schräges Bild jenseits von Clochard-Romantik - und ist unerwartet spaßig.

Dresden hat es schwer in diesen Tagen. Erst recht, wenn aus der sächsischen Landeshauptstadt ein Tatort kommt: Der gilt ja gemeinhin als Spiegel der Gesellschaft - und da darf man gern ein wenig Gesellschaftskritik erwarten, oder etwa nicht? Nö, denn Sozialstudien zum gesellschaftlichen Status Quo werden auch weiterhin aus Köln kommen. Kein Wunder, denn auch der zweite Tatort aus Dresden stammt aus der Feder von "Stromberg"-Autor Ralf Husmann - schon im ersten Fall bewies der ein Händchen für überzeichnete Klischees. Okay: Kennt man ja auch von "Stromberg".

Keine Frage also, dass auch der zweite Dresden-Fall einige vor den Kopf stoßen wird. Dabei muss man jedoch zugeben, dass diese anarchischen Zynismen einfach nur Spaß machen: Anders als Münster vielleicht, aber an Dialogen macht Husmann so schnell keiner was vor. Da darf man auch gern mal etwas aus der Spur geraten. Und ja, das tut der Tatort auch: An vielen Stellen mag er noch gewaltig knirschen, aber die Richtung ist klar zu erkennen - was nicht zuletzt am großartigen Martin Brambach als Kommissariatsleiter Schnabel liegt - ein"Stromberg"-Epigone ohne Ende. "Ich brauche hier keine Barschel-Nummer", frotzelt der. "Wo alle 20 Jahre lang rätseln, was los war."

Nachdem im letzten Fall ausführlich über die Abgründe der Schlagersezene fabuliert wurde, geht es diesmal den Pennern an den Kragen: Hansi (Arvid Birnbaum), Platte (David Bredin) und Eumel (Alexander Hörbe) scheinen direkt von der Straße weggecastet zu sein, und genauso stehen sie an der Brücke, von der ihr Gönner Hans-Martin Taubert (Michael Sideris) von der "Berberhilfe" geworfen wurde. Keine große Hilfe für die Kommissarinnen Henni Sieland (Alwara Höfels) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski), die von den Pennern zuerst nur genervt sind, aber bald eine gewisse Sympathie entwickeln. Kaum vorstellbar, dass die Berber selbst ihren Chef heruntergestoßen haben, schließlich hatte der die drei Tippelbrüder doch als persönliche Security engagiert - inklusive Saufausflügen zum Nobelitaliener. Aber der Pennermarkt ist hart umkämpft; und außerdem hatte wohl Tauberts Bruder Hajo (Urs Jucker) auch noch eine Rechnung offen.

Bis zur Auflösung wird viel hin- und hergeschoben, und so richtig Sinn macht die Story auch nicht - aber Spaß. Dass das Clochard-Milieu ausrfeichend Potenzial für aberwitziges Storytelling hat, konnte man letztes Jahr im Konstanzer Fall "Côte d'Azur" feststellen. Regisseur Dror Zahavi - vorher eher für die schwer verdaulichen Tatorte aus Dortmund verantwortlich - darf in Dresden mit leichter Hand inszenieren - und das gelingt ihm ganz wunderbar. Gut, ein wenig mehr Tiefgang hätte der Story auf keinen Fall geschadet - aber unterm Strich bleibt ein ganz amüsanter Krimi. Und mehr soll ein gelungener Tatort auch nicht iefern müssen.