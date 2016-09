28.09.2016

Format für 14- bis 29-Jährige : Neues Online-Programm von ARD und ZDF heißt "JA"

ARD und ZDF starten am 1. Oktober ein gemeinsames Programm für eine junge Zielgruppe.

Am 1. Oktober starten ARD und ZDF ihr neues Programm für eine junge Zielgruppe. Es soll ausschließlich online stattfinden.

Am 1. Oktober startet das neue Projekt von ARD und ZDF für 14- bis 29-Jährige. Nach Tagesspiegel-Informationen steht nun auch fest, wie das Format heißen wird: "JA" – kurz für "Junges Angebot". Die Vorbereitungen für das neue Programm, das ausschließlich im Internet stattfinden wird, laufen schon seit Monaten. Der jüngeren Zielgruppe angepasst, sollen die Inhalte über verschieden Plattformen und insbesondere über mobile Endgeräte verbreitet werden.

Das "Junge Angebot" will mit 30 neuen Formaten loslegen. "Es sind komplett neue Formate, es ist nicht so, dass wir bei ARD und ZDF alles, was jung ist, in eine Mediathek reinpappen", kündigt Programm-Geschäftsführer Florian Hager an. Geplant sind Information, Wissen und Unterhaltung für 14- bis 29-Jährige auf Plattformen wie YouTube, Snapchat, Facebook und Instagram, auf einer eigenen Website und in einer eigenen App. Der Finanzrahmen des Jugendangebots umfasst insgesamt 45 Millionen Euro.