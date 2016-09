18.09.2016

von Oliver Dietrich Drucken

Tatort-Kritik : Todesengel

von Oliver Dietrich

Bild vergößern Grad noch am Leben: Ritschard und Flückiger suchen die Toten unter den Lebenden. Foto: ARD Degeto/SRF/Daniel Winkler

Der Luzerner Tatort "Freitod" (Sonntag, 20.15 Uhr, ARD) beschäftigt sich mit dem Thema Sterbehilfe. Dabei wirkt er selbst schon kalt und tot.

Es ist eine unscheinbare Flüssigkeit, die in einem Safe aufbewahrt wird - und für manche ist sie das letzte, was sie jemals trinken werden. In der Schweiz ist diese Sterbebegleitung zwar nicht ausdrücklich legal, wird aber sehr liberal gehandhabt: Als Hilfe zur Sebsthilfe darf ein Sterbenskranker dieses tödliche Medikament einnehmen. Er muss es sich jedoch selbst verabreichen, ohne fremde Hilfe.

Die tödliche Dosis steht auch im Safe des fiktiven Vereins "Transitus" im aktuellen Schweizer Tatort. Bezeichnend jedoch, dass kein einziger Schweizer die Sterbebegleitung auf sich nimmt: Zu Beginn ist es eine Deutsche, die den Freitod wählt, danach ist es ein sterbenskranker Österreicher. Der Wink mit dem Zaunpfahl: Sterbetourismus als einträgliches Geschäft - auch wenn dieses Thema nicht mehr explizit verfolgt wird. Doch es wird auch anders gestorben: Am nächsten Tag ist eine der Sterbebegleiter, Helen Mathys (Ruth Schwegler), auf wesentlich unschönere Weise ums Leben gekommen: Mit einem harten Gegenstand wurde sie niedergeschlagen und danach mit einer Plastiktüte erstickt. Sicher, das kann nur einer von "Pro Vita" gewesen sein: Der erzchristliche Verein protestiert gegen die Sterbehilfe, und deren Vorsitzender Josef Thommen (Martin Rapold) scheint bei Weitem mehr als nur ein Missionar zu sein, der mit priesternden Worten kämpft.

Dieses Geflecht zwischen Befürwortern und Gegnern müssen die Kommissare Reto Flückiger (Stefan Gubser) und Liz Ritschard (Delia Mayer) in zäher Ermittlungsarbeit erst entwirren. Was hat etwa der todkranke Dialysepatient Mike Zumbrunn (Lukas Kubik), dessen Wohnung als eine der letzten bewohnten neben der Sterbewohnung liegt, mit dem Fall zu tun? Was wissen die "Transitus"-Mitarbeiter Nadine Camenisch (Anna Schinz) und Jonas Sauber (Sebastian Krähenbühl)? Und wohin ist der schwer wahnsinnige Sohn der toten Deutschen (Martin Butzke) gegangen, der mit Plastiktüten bepackt fluchend durch Luzern schwadroniert und biblische Flüche ausstößt?

Selten ist ein Tatort, der sich mit dem Thema Sterben beschäftigt, so kalt und tot geraten (Regie: Sabine Boss). Mit beinahe sakraler Ehrfurcht waten die Darsteller wie Zombies durch die Szenerie, die längst kein Leben mehr in sich haben. Wenn dieser Tatort (Buch: Josy Meier und Eveline Stähelin) eine Kühlschrank-Atmosphäre erzeugen wollte, endet er schockgefrostet im Eisfach. Dialoge wie in Zeitlupe, die eher an bedeutungsschwangere Predigten erinnern, fröstelnde Bilder, schwerste Betroffenheit - klar, das ist kein leicht verdauliches Thema, aber Spannung mag sich in diesem abgestorbenen Krimi einfach nicht durchsetzen. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Version für die ARD nachsynchronisiert wird, weil dem deutschen Publikum das Schweizerische nicht zuzumuten ist. Und das merkt man leider.

Am Ende des Filmes wird es einige Tote mehr geben. Richtig gelebt hat bis dahin jedoch keiner von denen.