KURZ & BÜNDIG

INFRASTRUKTUR IN FAHRLAND

Betrifft: „Prioritäten“ vom 20. Juli

In Ihrem Kommentar „Prioritäten“ verweisen Sie bei den kaputten Gehwegen in Fahrland auf eben diese Prioritätensetzungen! Bitte gestatten Sie die Frage: Waren Sie schon mal zu Fuß in Fahrlands Ortsmitte oder gar per Rad unterwegs? Und vielleicht sogar bei Regen? Fahrland ist sicher der größte eingemeindete Ortsteil von Potsdam und wächst weiter. Aber Fahrlands alte, ländliche Ortsmitte hat nicht kaputte Gehwege, es hat keine!

Weder vor der Kirche, vor dem Zahnarzt, dem Bäcker, dem Frisör ist der Weg befestigt! Aber dafür führt die stark befahrene Landesstraße genau dort vorbei. Bis zum Ortseingang Fahrland führt ein sehr guter Radweg, ab Ortseingang ist man mit den Lkws und Pkws auf dieser schmalen Straße wieder gemeinsam unterwegs – ohne Radfahrstreifen, dafür wäre auch kein Platz. Als radfahrende Oma würde ich mit meinen Enkelkindern hier nie fahren. Auf dem Fußgängerstreifen kann man auch schlecht fahren – wie gesagt: unbefestigt und uneben. Die nun angedachten stellenweisen „Befestigungen“ werden sicher auch nicht zur Verschönerung des Ortsbildes beitragen. Eigentlich für Potsdam ein Armutszeugnis und Schandfleck. Kennen Sie einen Ortsteil von Potsdam, der ähnlich aussieht? In den neubebauten Teilen von Fahrland ist aber die Welt in Ordnung! Zum Glück auch dort, wo ich wohne, aber gleichwohl liegt mir das Wohl des gesamten Ortes am Herzen.

Ingrid Kube, Fahrland

BER

Betrifft: „BER öffnet gar nicht“ vom 11. Juli Als Faulenbach da Costa 2012 als einer der Ersten sachlich seine Sicht der Dinge nach der so „knapp verfehlten Eröffnung“ des BER darstellte, wurde er von Verantwortlichen als Möchtegern-Sachverständiger in die Quenglerecke gestellt. Sachverstand wurde mit fadenscheinigen Begründungen abgesprochen und von den genauen Abläufen hätte er als Externer ja sowieso keine Ahnung. Leider waren alle bisherigen Analysen und Prognosen von Faulenbach da Costa zutreffender als viele Wettervorhersagen. Soviel zum Thema, wer Sachverstand hat und wer eher ohne schonungslose Faktenanalyse mit Wunschträumen vor die Presse tritt. Hoffentlich hat er diesmal nicht recht.

J. Freitag, Potsdam