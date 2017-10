Akademie für Sprache und Dichtung : Ernst Osterkamp wird neuer Präsident der Darmstädter Akademie

Bild vergößern Ernst Osterkamp am 27.10.2017 in Darmstadt. Foto: Foto: Fabian Sommer/dpa

Die Akademie hat gewählt: Der Literaturwissenshcftaler Ernst Osterkamp wird das Gremium künftig leiten, das den wichtigen Büchner-Preis vergibt.

Der Literaturwissenschaftler Ernst Osterkamp ist neuer Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Der 67-Jährige wurde auf der Herbsttagung am Freitag gewählt. Osterkamp war von 1992 bis 2016 Professor für Neuere deutsche Literatur an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er folgt auf Heinrich Detering (57), der nach zwei Amtsperioden nicht mehr angetreten war. Eine Amtszeit dauert drei Jahre. Osterkamps Forschungsinteressen gelten der deutschen Literatur der Frühaufklärung, der Klassik und der Moderne sowie den Wechselbeziehungen zwischen den Künsten. Er hat unter anderem „Edna St. Vincent Millay. Leben in Bildern“ (2014) und „Caroline von Humboldt und die Kunst“ (2017) veröffentlicht. Die Akademie, der er seit 2010 angehört, vergibt an diesem Samstag den Georg-Büchner- Preis, der als wichtigste Auszeichnung für deutschsprachige Literatur gilt. Die mit 50 000 Euro dotierte Ehrung bekommt der 46 Jahre alte Lyriker Jan Wagner. dpa