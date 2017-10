Skandal um Hollywood-Produzent : Weinstein aus Oscar-Akademie ausgeschlossen

Bild vergößern Der Filmproduzent Harvey Weinstein bei der Oscar-Verleihung 2014. Foto: AFP / Robyn Beck

Immer mehr Frauen werfen dem Filmproduzenten sexuelle Belästigung vor. Nun hat die Akademie Konsequenzen gezogen.

Die Oscar-Akademie hat den Filmproduzenten Harvey Weinsteinn (65) nach Vorwürfen von sexuellen Belästigungen aus dem renommierten Verband ausgeschlossen. Das berichteten mehrere US-Medien am Samstag. Er verdiene nicht den Respekt seiner Kollegen, hieß es demnach zur Begründung in einer Mitteilung der Organisation. Der Vorstand der Academy of Motion Picture Arts and Sciences war zuvor zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen.

Zahlreiche Schauspielerinnen, Models und Mitarbeiterinnen des Produzenten hatten sich mit Vorwürfen gegen Weinstein zu Wort gemeldet, darunter Ashley Judd, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow und Rose McGowan. Eine Sprecherin des Filmproduzenten hatte die Anschuldigungen nach Bekanntwerden der ersten Vorwürfe vor gut einer Woche zurückgewiesen: „Jegliche Vorwürfe von Sex, der nicht in beiderseitigem Einverständnis stattgefunden hat, werden von Herrn Weinstein eindeutig verneint.“ (dpa)