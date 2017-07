26.07.2017

von Gunda Bartels

Robbie Williams in Berlin : Er trägt 'nen Faltenrock, er schwenkt 'nen Stock

von Gunda Bartels

Ein Doppel von Robbie Williams in der Berliner Waldbühne: Dienstagabend lief die erste von zwei "Heavy Entertainment Shows". Richtig "heavy" war sie nicht.

Sie scheinen zeitig Abendbrot zu essen bei den Williams zu Hause. Gerade mal 22 Uhr und schon ist bei Papa Robbie in der Waldbühne Schicht im Schacht. "Deutschland, I love getting old with you ", hat der britische Superstar der Neunziger gerade noch die Seelen der 22.000 in der Freiluftarena massiert. Lieb von dir, Robbie, aber ich zumindest muss nicht schon um zehn Uhr abends zu Bett.

"Das war keine Heavy- sondern eine Little-Entertainment-Show", spricht auf dem Weg zur S-Bahn dann auch prompt eine Sächsin zu ihrem eifrig zustimmenden Ehemann und ergänzt kein bisschen verärgert. "Aber die Uschis haben super getanzt". Und nicht nur das: Auch der Robbie hat mehr als ordentlich gesungen und gute Stimmung gemacht. Nur, dass ihm mit 43 Lebensjahren halt die irre Energie seiner früheren Konzerte fehlt.

Sogar bei der Swing-Show vor drei Jahren in der Mehrzweckhalle am Ostbahnhof hat er sich in der ersten Hälfte mehr ins Zeug gelegt. Dickere Gockelposen gepflegt, raumgreifender die Bühne durchmessen. Und nun will er mit der Tour zum im vergangenen November erschienenen Album, das ebenfalls "The Heavy Entertainment Show" heißt, wieder das ganz große Rad drehen und geht dann viel zu früh ins Bett.

Bereit zu rauschendem Exzess

Und dass, obwohl alles so verheißungsvoll begonnen hat. Mit viel Vorfreude auf Robbie Williams, der es nach seiner Boy-Group-Zeit bei Take That und einer ebenso glanzvollen, auch schon wieder 20 Jahre währenden Solokarriere zu Fans aus zwei Generationen gebracht hat. Und mit jeder Menge dankbarer Blicke, die zu Beginn des Abends immer wieder den zwischen fünfzig Schattierungen von Grau wechselnden Himmel prüfen, aus dem doch tatsächlich kein nennenswerter Tropfen auf die vorsorglich übergestülpten Plastikpellerinen fällt.

Als dann als Zubereitung auf den Auftritt des Meisters Eminems einpeitschender Rap "Lose yourself" mit der Zeile "You better lose yourself in the music, the moment" vom Band erklingt, sind alle bereit zu seliger Hingabe und rauschendem Exzess.

Our Robbie, the King of Song

Super ist auch die theatralische "Nationalhymne", mit der "Our Robbie, the King of Song" in Karaoke-Manier begrüßt werden soll. Nicht schlecht für einen einstigen Schulabbrecher aus Stoke-on-Trent. Obwohl in Berlin kaum einer den bis dato hierzulande unbekannten Text mitsingt. Der auf Edward Elgars pompöses "Land of Hope and Glory" gedichtete Song veräppelt Robbie Williams Drogenexzesse ebenso wie seine notorische Erfolglosigkeit in den USA und kündet von Williams herrlichem Größenwahn und der ihn gleichfalls auszeichnenden Selbstironie.

Dann betritt der ein wenig pummelige Preisboxer selber die Bühne, streift den Satinmantel ab und steht in Muscleshirt und Faltenrock da. Ein falscher Schotte vom alten Schlag: Tattoos, dicke Ketten, Stock und eine Achsel- oder gar Beinrasur hat dieser Poparbeiter ganz bestimmt noch nie erwogen.

Sein Opener ist derselbe wie auf dem Album, "The Heavy Entertainment Show", dicht gefolgt vom Klassiker "Let me entertain you". Schon das zweite Lied ein bekanntes? Das bleibt Programm. Sein neues Album stellt Robbie nur noch mit der blöden Nummer "Party like a Russian" und der "allen Daddys und Mummys" gewidmeten Feelgood-Ballade "Love my life" vor. Sonst erklingt ein Best-of aus seinen geliebten Swingstandards (Minnie the Moocher), Coverversionen ("Freedom 90" ist seinem Idol George Michael gewidmet, "Sweet Caroline" von Neil Diamond ein Duett mit Vater Pete) und natürlich einer alte Perle nach der anderen. Nummern wie "Come Undone", "Rock DJ" oder "Feel" sind dann auch die, die am meisten bejubelt werden.

Auch der Künstler selbst vertraut auf sie, so stolz und liebevoll wie sie präsentiert werden. Die Lichtdramaturgie zu "Feel", die die Laserspots so über eine Wolke aus Bühnennebel legt, dass sie die einfallende Dämmerung mit tausend grünen Nadeln aufspießt, ist großartig. Und der von Williams auf der abgedunkelten Bühne dargebotene Song eine ewig gültige Nummer. "Come and hold my hand I wanna contact the living /Not sure I understand /This role I've been given". Hach ja.

Sexgott? Nö. Familienmensch!

Unnötig zu sagen, dass die Show eine erstklassige achtköpfige Band aufbietet, deren Vorzüge allerdings gelegentlich im zu breiigen Sound versinken. Die drei Backgroundsängerinnen taugen spielend als Solistinnen, wie sie in einem Duett mit Robbie Williams zeigen. Und sowohl die Videoprojektionen wie die Lightshow und die Kostüme der sechs schnittigen Tänzerinnen sind erste Sahne.

Robbie Williams selbst hat in dieser Phase seines Lebens und seiner Bühnenexistenz mehr das Modell Familienmensch als die Rolle eines Sexgotts im Sinn, was ihn nicht davon abhält, mal seinen schwarzen Schlüpper herzuzeigen - hu! Nur eine Sache geht in den im Fluge vergehenden anderthalb Showstunden auf den Keks: die obligatorische Frau-aus-dem-Publikum-auf-die-Bühne-hol-Einlage. Da muss nämlich eine gewisse Franziska eine Maske aufsetzen und mit Robbie ein Duett "singen". Genauer gesagt erledigt das eine aus dem Off eingespielte, Blödsinn faselnde Stimme für sie.

Zwar bekommt Franziska hinterher zum Dank die Chance auf ein Selfie mit ihrem Star - trotzdem ist die Nummer geschmacklos, um nicht zu sagen gemein und noch dazu entsetzlich gestrig. Übel nimmt den Ausrutscher dem ewigen Gassenjungen Robbie dann aber niemand, wie es scheint noch nicht mal Franziska. Einem Charismatiker wie Williams kann sowieso keiner böse sein.

Auch nicht, wenn er als letzte Zugabe mal wieder das elende "My Way" singt - und, als die Leute weiterklatschen, nochmal das bereits zuvor gesungene "Angels" als gemeinsamen Abschied von Künstler und Publikum antäuscht. Während sie verliebt in den Gesang einstimmen, verschwindet er auf nimmer Wiedersehen von der Bühne. Geht schön schlafen, Robbie, an diesem Mittwochabend hast du ja schon wieder ein ausverkauftes Konzert.