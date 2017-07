Young Euro Classic 2017 : Publikumsjury gesucht

Bild vergößern Impression vom Young Euro Classic-Festival Foto: Mutesouvenir/Kai Bienert

Beim Jugendorchestertreffen im Konzerthaus am Gendarmenmarkt entscheiden die Hörer, wer den Komponistenpreis gewinnt

Wie in jedem Jahr wird auch diesmal wieder im Rahmen von Young Euro Classic (17.8. – 3.9.) im Konzerthaus am Gendarmenmarkt eine Publikumsjury den mit 5000 Euro dotierten „Europäischen Komponistenpreis“ des Regierenden Bürgermeisters vergeben. Gesucht werden darum Hörer mit Mut zur eigenen Meinung, die bei dem Gremium mitmachen wollen. Alles, was die Jurymitglieder brauchen, ist nach Angaben der Veranstalter „Lust an der Musik und Neugier auf aktuelle Kompositionen“. Vorbildung, Beruf und Alter spielen keine Rolle. Wer Zeit hat, im August an fünf Konzertabenden mit Ur- oder europäischen Erstaufführungen teilzunehmen, kann sich bis 28. Juli bewerben, werktags von 9 – 17 Uhr unter der Telefonnummer 030/88 47 13 963 (weitere Infos unter: www.young- euro-classic.de). Tsp