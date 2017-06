Hamburg : Hengelbrock verlässt das NDR Elbphilharmonie Orchester

Bild vergößern Der Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters, Thomas Hengelbrock. Hengelbrock wird seinen Vertrag über die Saison 2018/19 hinaus nicht verlängern. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Nacht acht Jahren: Der Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters, Thomas Hengelbrock, wird seinen Vertrag über die Saison 2018/19 hinaus nicht verlängern.

Der Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters, Thomas Hengelbrock, wird seinen Vertrag über die Saison 2018/19 hinaus nicht verlängern. Nach dann acht Jahren an der Spitze des Residenzorchesters der Elbphilharmonie wolle er wieder mehr Zeit haben, um sich intensiver anderen künstlerischen Herausforderungen widmen zu können, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Montag in Hamburg mit. Er werde dem NDR jedoch auch nach 2019 weiterhin regelmäßig für spezielle Konzertprojekte zur Verfügung stehen.

Am 11. Januar 2017 hatte Hengelbrock mit einem Konzert das spektakuläre Hamburger Konzerthaus eröffnet. (dpa)