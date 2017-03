„Der Niederländer existiert nicht“

Bild vergößern Aus einem Land voller Unsicherheiten. Geert Mak auf der Frankfurter Buchmesse 2016. Foto: Imago/Sven Simon

Vor der Wahl: Der Schriftsteller Geert Mak über sein seltsames Land, Parteien in der Krise und Wilders’ Niedergang.

Herr Mak, Europa schaut gebannt auf die Niederlande und die Wahl am 15. März. Viele Niederländer wissen noch nicht, wen sie wählen sollen. Warum nicht?





Wenn man die Wählerschaft betrachtet, sieht man ein Land, dessen Mitte eingebrochen ist. Die drei starken Parteien, die jahrzehntelang die niederländische Parteienlandschaft dominiert haben, die liberalkonservative VVD am rechten Rand, in der Mitte die Christdemokraten CDA und am linken Rand die Sozialdemokraten PvdA – alle drei kalben wie Gletscher, brechen ab. Die niederländische Politik stand jahrhundertelang auf festen Säulen. Jeder wusste automatisch, wen er zu wählen hatte, welcher Ideologie er folgte. In den sechziger Jahren begann dieses System sehr zu wanken. Die Menschen gingen ihrer eigenen Wege, aber die großen Gletscher, die großen Strömungen haben sich dennoch lange gehalten. Nun sehen wir das definitive Ende dieses Systems. Die Niederländer, obwohl es ihnen gut geht, haben zunehmend das Gefühl, dass sie keinen Zugriff mehr auf die Politik haben. Wir erleben gerade das Ende eines alten Systems und einen recht chaotischen, dünnen und oberflächlichen Wahlkampf. Es ist ein Chaos, aus dem vielleicht etwas Neues, Festes zum Vorschein kommt.

Haben die Niederländer das Interesse an Wahlen verloren?

Nein, überhaupt nicht. Es herrscht ein großes Interesse an den Wahlen, die Medien sind voll davon. Aber selbst in meiner Umgebung hat man den Kompass verloren. Das sagt etwas über die niederländischen Wähler. Noch mehr sagt es etwas über die politischen Parteien und die Politiker. Wir sehen hier im Moment Politiker, die doch sehr kurzfristig handeln, die sich sehr von den Umfragen und der Wählergunst abhängig gemacht haben.

Geben Sie uns ein Beispiel.

Schauen wir, wie die Parteien auf die Anti-Einwanderungsrhetorik von Geert Wilders reagieren. Wilders selbst fällt im Augenblick in den Umfragen ab, er führt auch für seine eigenen Anhänger einen ausgesprochen schwachen Wahlkampf. Es kann gut sein, dass er noch stärker verlieren wird. Aber inzwischen haben große Parteien wie VVD und CDA doch einen Teil seines Gedankenguts übernommen. Die Christdemokraten machen den Islam, der doch nicht zu unserer Kultur passe, zu einem großen Thema. Die VVD macht sich gegen Einwanderung und Einwanderer stark, obwohl das im Augenblick kein großes akutes Problem in den Niederlanden ist – es ist Wilders’ Rhetorik, die hier übernommen wird. Im Wettkampf um Wählerstimmen sieht man nicht nur Parteien, die in starkem Maße das Marktdenken akzeptieren, sondern die zur Beute des Wählermarktes geworden sind, ohne selbst die Führung zu übernehmen. Wir haben einen großen Bedarf an Staatsmännern oder Staatsfrauen, die gibt es im Moment aber nicht.

Gibt es ein beherrschendes Thema, das wahlentscheidend sein könnte?

Es ist sehr merkwürdig mit den Niederlanden, vor allem, wenn man aus dem Ausland zuschaut. Natürlich gibt es Probleme. Vor allem ältere Menschen sorgen sich um die Rente, die Pflege und die Mieten. Im Großen und Ganzen aber sind die Niederlande ein ordentliches, gut geregeltes Land. Dennoch gibt es einen großen Unfrieden im Land. Ich kann das nur damit erklären, dass die Niederländer sich schon immer schnell anpassen konnten. Als in den achtziger Jahren die Welle des Marktdenkens über die westliche Welt schwappte, der Neoliberalismus, der Neokapitalismus, die Globalisierung, waren die Niederländer blitzschnell dabei.

Das passte gut zum nationalen Charakter.

Ja, aber hierfür wurde ein hoher Preis gezahlt. Zahlreiche Staatseinrichtungen wurden ganz oder teilweise privatisiert, Menschen mit festen Arbeitsverträgen haben diese massenhaft verloren. Aus einem Land voller Sicherheiten ist ein Land der Unsicherheiten geworden. Die Niederlande sind innerhalb weniger Jahrzehnte von einer Vertrauensgesellschaft zu einer Misstrauensgesellschaft geworden. Und, verrückt genug: Es war in erster Linie der Staat, der dem Bürger misstraute. Mit den Privatisierungen ist überall eine enorme Managementkultur entstanden, in der alles in Zahlen ausgedrückt wird, in der nur noch in allen möglichen Bereichen der finanzielle Wert gesehen wird. Vor allem in der Mittelklasse fühlen sich viele Menschen dadurch erniedrigt. Oder sie sind verärgert.

Ist das der Grund, warum die Sozialdemokraten im Moment nur bei acht oder neun Prozent liegen?

Die Sozialdemokraten werden zur Rechenschaft gezogen. Sie haben mit den Liberalen in der Regierung zusammengearbeitet. Sie waren es aber auch, die dafür sorgten, dass die Wirtschaft nach der Krise wieder ziemlich gut funktionierte. Aber sie mussten so viele Kompromisse eingehen, dass sie beinahe nicht mehr wiederzuerkennen sind. Viele Menschen haben sie bei den letzten Wahlen gewählt in der Hoffnung, den Neoliberalismus in seine Schranken zu weisen. Das Gegenteil ist geschehen. Sie haben leider viele Dinge erst möglich gemacht.

Was denn?

Die Sozialdemokraten haben zu Recht gesagt, dass es eine Schande sei, dass die Niederlande noch immer eines der bequemsten Steuerparadiese der Welt seien, dass Betriebe, die in Europa oder der Welt Steuern vermeiden wollen, in den Niederlanden wunderbar aufgehoben seien. Andererseits hat der sozialdemokratische Minister Jeroen Dijsselbloem bis zum Äußersten dafür gekämpft, den Niederlanden genau diese Möglichkeiten zu erhalten, am liebsten bis 2020 oder 2022, statt kurzen Prozess zu machen. Das verstehen die Menschen nicht mehr, das kostet Stimmen.

Wir sehen eine große Zersplitterung der Parteienlandschaft, selbst vor dem Zweiten Weltkrieg war die wohl nicht so stark. Die stärkste Partei kommt gerade einmal auf rund 16 Prozent. Ist das auch eine Folge des Vertrauensverlustes?

Ja, gewiss. Die Menschen sind auf der Suche. Lange führte Wilders immer in den Umfragen. Das wird nicht so bleiben. Selbst wenn es so wäre, ist er immer noch nicht so groß, weil es so viele andere Parteien gibt. Wilders hatte immer zwischen 17 und 20 Prozent Anhänger, aber er ist nicht groß aufgestiegen, sondern die anderen Parteien sind weggesackt. Man ist in den Niederlanden schnell die größte Partei. An diesen Wahlen nehmen 24 Parteien teil, von denen bestimmt zehn im Parlament landen werden. Es wird bestimmt eine Koalitionsregierung werden, aber nicht mit Wilders. Dessen Partei ist gar keine, sondern eine Bewegung. Es gibt da große Unterschiede zu rechtspopulistischen Parteien in Europa. Marine Le Pen will Macht erkämpfen, sie baut die Partei systematisch auf.

Und Wilders?

Bei Wilders ist davon keine Rede. Wenn Sie einen Brief an die Fraktion der PVV im Parlament schreiben, bekommen Sie keine Antwort. Es gibt so gut wie keinen Kader. Das Parteiprogramm besteht aus einer DIN-A4-Seite. Wilders ist ein Brandstifter wie McCarthy, der US-Kommunistenjäger aus den fünfziger Jahren. Er ist niemand, der wie ein guter Politiker nach der Phase der Mobilisierung seiner Anhänger dazu übergeht, eine Machtbasis aufzubauen. Man muss verhandeln und Kompromisse schließen, um möglichst viel Macht zu gewinnen. Wilders kümmert sich keine Sekunde darum, der denkt gar nicht daran, in irgendeiner Form mitzuregieren. Seine Position an der Seitenlinie als Rufer und Brandstifter ist viel komfortabler.

Man hört oft, dass die Niederländer ein Problem mit ihrer Identität haben. Es ist doch ein wirtschaftlich gesundes Land, das gute Leistungen vorzuweisen hat, auf die man stolz sein kann. Woher kommen diese Selbstzweifel?

Die Niederlande sind eine Nation, die oft sehr schlampig mit ihrer Identität und ihren Symbolen umgegangen ist. Man hatte eine Fahne, ein Königshaus, alles prima. Mit der Globalisierung und dem puren Marktdenken stellt sich auch wieder die fast vergessene Frage – hei, wer sind wir eigentlich? Plötzlich wird das Königshaus wieder wichtig, sprechen wir über die jüdisch-christliche Tradition. In Wirklichkeit sind die Niederlande ein seltsames Land. Der Norden ist beinahe skandinavisch, der Osten halb deutsch, Maastricht französisch und die Randstad mit den vier großen Städten ist sehr atlantisch orientiert. Es ist so, wie unsere damalige Prinzessin Máxima, heute Königin, einmal gesagt hat: Der Niederländer existiert nicht. Da waren alle wütend, aber es war natürlich richtig. Wir haben sehr viele Identitäten. Wir müssen festlegen, wo wir gemeinsam hinwollen.

Wagen Sie eine Prognose?

Niemand wagt eine Prognose. 75 Prozent der Wähler sind noch unentschieden. Alle sind außerdem enorm über die Wahl von Trump und den Brexit erschrocken. Keiner sagt mehr etwas. Ich denke schon, dass Wilders’ Zeit vorbei ist. Er sagt nichts Neues mehr, auch nicht mehr für seine Anhänger. Er zeigt sich nicht mehr, meidet die Debatten. Aber es kann auch sein, dass wir am 15. März eine große Überraschung erleben werden.

Das Gespräch führte Rolf Brockschmidt.