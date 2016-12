26.12.2016

von Gerrit Bartels Drucken

Wham!-Sänger ist tot : George Michael - der Vorstadtheld

von Gerrit Bartels

Bild vergößern Nach David Bowie, Prince und Leonard Cohen ist ein weiterer großer Pop-Star im Jahr 2016 gestorben. Foto: AFP

Vom Soul-Oberflächenprodukt zur Persönlichkeit: George Michael gehörte zur popmusikalischen Ausstattung der achtziger Jahre. Ein Nachruf.

Wäre es nicht so traurig, könnte man sagen, dass das Timing dieses Todes perfekt ist: „Last Christmas“ heißt einer der größten Hits von George Michael, einer der unvermeidlichsten, aber eben auch besten, wie es scheint, mit jedem Jahr besser werdenden Weihnachtspopsongs aller Zeiten – und in der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtstag des Jahres 2016 stirbt George Michael, gerade einmal 53 Jahre alt, zuhause in London. Wie es aus dem Kreis seiner Familie heißt, sei er gar „friedlich entschlafen“. Das kann man jetzt glauben oder nicht, Fragen nach dem Drogenkonsum oder drogeninduzierter Erkrankungen stellen sich bei so frühen Toden relativ junger Popstars ja immer sofort.

Wie friedlich Michaels Leben in den vergangenen Jahren war, dürfte ebenfalls Spekulation bleiben. Zumindest kam künstlerisch von dem 1963 in London als Kind einer Britin und eines griechisch-zypriotischen Einwanderers geborenen Sänger und Komponisten nicht mehr viel Neues. Letztendlich vermittelten die vergangenen zehn, fünfzehn Jahre den Eindruck, Michael würde vor allem sein Werk verwalten. In diesem Zeitraum erschien gerade einmal ein neues Album, „Patience“, im Jahr 2004, das nach dem 1996 veröffentlichten „Older“ lange acht Jahre auf sich warten ließ, aber sofort wieder ein Nr.1-Album wurde. Auf dem Cover sieht man George Michael im schwarzen Anzug auf einem weißen Ledersofa sitzen, nachdenklich den Kopf nach unten gewandt: der weiße Soulman in einem klinisch sauberen Ambiente. So hat er sich in den neunziger Jahren am liebsten präsentiert, gerade als Solokünstler wird er als ein so in Erinnerung bleiben.

Nur war unter dieser Oberfläche seit längerem viel in Bewegung geraten, von Depressionen und Süchten nach dem Tod eines Freundes 1993 über sich jahrelang hinziehende Rechtsstreitigkeiten mit seiner Plattenfirma bis zu eben jenem 7. April 1998, an dem George Michael von einem Zivilpolizisten wegen des Cruisens auf einer öffentlichen Toilette am Sunset Boulevard in Los Angeles verhaftet wurde. Ein Coming-Out wider Willen war das, und trotz vieler Videos in den Jahren vorher schon, in denen sich der Sänger in kurzen Hosen und riesigen Ohrringen wie eine Vorzeigefigur des Camp präsentiert, stand Michael plötzlich vor einer ihn enorm belastenden Aufgabe. So wie er es in dem Dokumentarfilm „A Different Story“ erzählt hat: „Ich dachte: Oh Gott, ich bin ein Weltstar und ich glaube, ich bin eine Tunte - was zur Hölle soll ich jetzt bloß tun?“

Es gelang ihm dann ein relativ souveräner Umgang mit dem daraufhin einsetzenden Gesumme, den medialen Nachstellungen. Er veröffentlichte mit „Outside“ ein paar Monate später ein flottes, von einem House-Rhythmus getragenes Stück mit Zeilen wie „Let's go outside in the sunshine/I know you want to, but you can't say yeah/Let's go outside in the moonshine/Take me to the places that I love best“. Und dazu einem Video, das ihn selbst als Prügel schwingenden Polizisten auf der Tanzfläche zeigt, diverse lasziv anmutende Liebesszenen zwischen Frauen und Männern und Männern und Männern, Reihen von Pissoirs, immer wieder kreisende Polizeihubschrauber und am Ende auch zwei Polizisten, die sich nach einer erfolgten Festnahme innigst küssen. So manchem war das damals nicht offensiv genug, auch weil sich George Michael in Folge nicht als „Proud-to-be-Gay“-Ikone einvernehmen lassen wollte, und doch war das Zeichen eindeutig, hatte das Video etwas von einer libertinären Utopie.

George Michael war spätestens zu diesem Zeitpunkt von einem Soul-Oberflächenprodukt zu einer Persönlichkeit des Pop geworden, und wie weit weg waren auf einmal gerade seine musikalischen Anfänge mit Wham!, seine Erfolge als Achtziger-Jahre-Teeniestar mit dem hellen Jeans-Outfit, den hochgekrempelten Ärmeln und der Föhnfrisur und der Albumtitelvorgabe „Make It Big“. Wer kennt sie nicht, Stücke wie „Wake Me Up Before You Go-Go“, „Everything She Wants“, das wunderschöne, heute einem noch diverse Gänsehäute bescherende „Careless Whisper“ mit seinen Trompetenfanfaren, das Michael damals schon allein schrieb und komponierte, und eben „Last Christmas“. Michael und sein Partner Andrew Ridgeley sorgten für die popmusikalische Ausstattung der mittleren achtziger Jahre. An Wham! kam niemand vorbei, nolens volens, und selbst wenn es viel interessantere New-Wave-Musiker zu der Zeit gab, Bands wie Heaven 17, ABC, Human League, OMD oder Soft Cell, glamourösere wie Culture Club auch viel bessere, vielseitigere Künstler wie Madonna, Prince oder David Bowie, so gehören doch die Wham!-Hervorbringungen inzwischen zum Kanon der Popmusik.

Als Wham! sich 1986 auflösten, stand George Michael vor dem Problem, das viele Teeniestars oder Boygroup-Mitglieder haben: Wie sich ein neues Image verschaffen, wie ernst genommen werden? Er entschied sich erst einmal für die Variante „einfach weiter so" und hatte mit dem Album „Faith“ ein Jahr später denselben Erfolg wie mit Wham!: mit zackigen, zum Teil dezent mit Funk versehenen Soulballaden, etwa mit „I Want Your Sex“ oder „Father Figure“ und andererseits gängigen, leicht schmierigen Disconummern, dabei sich weiterhin der Zeit entsprechend als Vorstadtheld in verwaschenen Jeans, wahlweise Feinripp-Unterhemden oder schwarzer Lederjacke und Tropfensonnenbrille gebend.