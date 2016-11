30.11.2016

von Jan Schulz-Ojala

Französische Filmwoche Berlin : Bienvenue!

von Jan Schulz-Ojala

Bild vergößern Der Ozeanforscher Jacques-Cousteau gespielt von Lambert Wilson im Eröffnungsfilm „L’odyssée“. Foto: DCM Filmdistribution

Die Französische Filmwoche Berlin präsentiert ab heute die potentiellen Kassenschlager des kommenden Jahres genauso wie zarte Geheimtipps des frankophonen Kinos.

Französisches Kino heute? Das sind zumeist die möglichst besten Freunde der klingenden Kassen, die nahezu wöchentlich auf die hiesigen Startlisten drängeln – und zur hilfsweisen Befeuerung ihres Dauererfolgs gibt’s alljährlich im Dezember die Französische Filmwoche Berlin. An diesem Mittwoch beginnt sie, mit dem Jacques-Cousteau-Biopic „L’odyssée“ im Kino International, und wandert dann mit 16 frankophonen Titeln standesgemäß ins Cinema Paris. Exakt die Hälfte davon, begleitet von Regisseuren (die Dardenne-Brüder und Bruno Dumont) und Schauspielern (Lambert Wilson, Dany Boon), kommt bis Ende Januar ins Kino.

Abseits der hübschen Startrampe am Ku’damm, formal jedoch Teil der großen Sause, zeigt das Arsenal am Potsdamer Platz vom 2. bis 7. Dezember fünf neuere Produktionen (ohne deutschen Verleih), die von jungen Filmemachern in Cannes präsentiert wurden. Da gibt es Emilie Brisavoines hübsch derangierte Chaosfamiliengeschichte „Pauline s’arrache“ und Olivier Babinets „Swagger“, eine sensible Doku über Fast-noch-Kinder in der Banlieue, die vor der Kamera von ihren Ängsten und Träumen sprechen. Oder „La fille et le fleuve“, die Romanze zweier Grenzgänger zwischen Leben und Tod.

Und es gibt „Le parc“ von Damien Manivel: Derart zart Minimalistisches hat kaum je eine Chance im Kino, und gerade deshalb lohnt hier ein feiner Pilgergang – nebenbei auch zu den Wurzeln des französischen Kinos, das fernab von Pointen und Plots seine Wirkung entfaltet. Erster Nachmittag zweier Teenager (Naomie Vogt-Roby und Maxime Bachellerie) in einem weitläufigen Park, Spazierengehen, verlegenes Reden, Schweigen, ein erster Kuss im Gehölz. Dann bricht der Junge auf, das Mädchen sieht dem vergehenden Tag hinterher, bevor eine sehr seltsame Nacht beginnt. Gefühlt fünf Minuten zeigt die Kamera das Gesicht des Mädchens in immer tieferer Dämmerung; und keine Minute zu viel.