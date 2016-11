Stuttgarter Schauspiel : Armin Petras hört schon 2018 auf

Bild vergößern Der Stuttgarter Schauspielintendant Armin Petras bei der Pressekonferenz am 14.11.2016 im Rathaus in Stuttgart. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Eigentlich hatte Intendant Armin Petras am Stuttgarter Schauspiel einen Vertrag bis 2021. Jetzt beendet er seinen Vertrag vorzeitig. Aus familiären Gründen steigt Petras schon 2018 aus.

Intendant Armin Petras beendet überraschend sein Engagement am Stuttgarter Schauspiel vorzeitig. Für den Ausstieg zum August 2018 gebe es familiäre Gründe, teilte das Kunstministerium am Montag in Stuttgart mit. Kunstministerin Theresia Bauer und der Verwaltungsratschef der Württembergischen Staatstheater und Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn (beide Grüne) betonten: „Wir bedauern die Entscheidung von Armin Petras, respektieren aber seine Beweggründe.“ Vor einem Jahr hatte Petras (52) seinen Vertrag noch vorzeitig bis mindestens 2021 verlängert. Petras arbeitet seit 2013 in Stuttgart. Er kam vom Berliner Maxim Gorki Theater.

Es gelte nun, zügig die Weichen für die Zukunft stellen, teilte das Kunstministerium weiter mit. Es sei bereits ein Findungsverfahren für eine Nachfolge festgelegt. Eine Entscheidung über die Neubesetzung soll in der Frühjahrssitzung 2017 erfolgen, damit die neue Intendanz ausreichend Zeit für die Vorbereitung der Spielzeiten ab 2018/2019 habe. Bauer dankte Petras, dass er seinen Vertrag nicht kurzfristig beenden, sondern gemeinsam mit seinem Ensemble die begonnenen Vorhaben bis August 2018 realisieren und zum Abschluss bringen werde.

Nächste Spielzeit nochmal vielseitig

Petras sprach von einer schwierigen, aber unvermeidbaren Entscheidung. Die familiäre Situation erfordere seine ganze Aufmerksamkeit. Er werde gleichwohl alles tun, um die geplanten Vorhaben bis August 2018 umzusetzen. Mit der Verpflichtung von Regisseuren wie Claus Peymann und Rene Pollesch werde die nächste Spielzeit künstlerisch nochmals sehr vielseitig. dpa