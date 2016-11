NDR-Kultur-Sachbuchpreis : Bruno Preisendörfer wird für sein Luther-Buch ausgezeichnet

Bild vergößern Der deutsche Schriftsteller und Tagesspiegel-Autor Bruno Preisendörfer wird für sein Luther-Buch ausgezeichnet. Foto: Mike Wolff

Der Schriftsteller und Tagesspiegel-Autor Bruno Preisendörfer erhält den NDR-Kultur-Sachbuchpreis für sein Werk „Als unser Deutsch erfunden wurde. Reise in die Lutherzeit“.

Der NDR Kultur Sachbuchpreis geht in diesem Jahr an den Berliner Autor Bruno Preisendörfer. Der Germanist und Politologe erhält die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung für sein Werk „Als unser Deutsch erfunden wurde. Reise in die Lutherzeit“, wie der NDR am Montag mitteilte. Darin führe er kenntnisreich und unterhaltsam in die Zeit des Kirchenreformators Martin Luther (1483-1546), sagte der Jury-Vorsitzende und NDR-Programmdirektor Joachim Knuth.

„Die plastischen Schilderungen des Lebens um das Jahr 1500 mit seiner sozialen Struktur, der Wissenschaft und Architektur sowie seiner Mode, Gesundheit und Sitten sind beeindruckend“, sagte Knuth. „Darüber hinaus zieht Preisendörfer immer wieder Linien von der damaligen Zeit in die heutige gesellschaftliche Realität.“ Insbesondere mit Blick auf das 500. Jubiläum der Reformation im kommenden Jahr habe das Buch einen besonderen Stellenwert.

Der Radiosender NDR Kultur vergibt den Preis seit 2009 jährlich an Autoren herausragender Sachbücher in deutscher Sprache. Der Preis wird am 23. November in Hannover verliehen. (dpa)