MTV Europe Music Awards : Favoriten gehen leer aus

Bild vergößern Dafür war, Dutch DJ Martin Garrix, einer der Gewinner des Abends. Er bekam den Best Electronic-Award. Foto: dpa

Bei der Verleihung der MTV-EMAs haben die Top-Favoriten eine Schlappe erlitten. Auch Beyoncé, die fünfmal nominiert war, ging am Sonntagabend in Rotterdam leer aus.

Bei der Verleihung der MTV-EMAs haben die Top-Favoriten eine Schlappe erlitten. Beyoncé, die fünfmal nominiert war, ging am Sonntagabend in Rotterdam leer aus. Justin Bieber gewann zwar zwei Preise. Der Kanadier war jedoch ebenfalls in fünf Kategorien aufgestellt worden. Überraschende Sieger waren Shawn Mendes, Twenty One Pilots und Martin Garrix mit je zwei Auszeichnungen.

Die Punkrockband Green Day erhielt den Global Icon Award und schloss die Gala mit einer politischen Botschaft ab. Sie seien sehr froh, dass sie dem „entsetzlichen Wahlkampf“ entkommen konnten, sagte Leadsänger Billie Joe Armstrong. „Die USA erleiden gerade einen großen kollektiven Herzinfarkt“.

Bei der weltweit live übertragenen Show traten unter anderem auch Bruno Mars, Kings of Leon, OneRepublic und Zara Larsson auf. (dpa)