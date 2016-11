Nibelungenfestspielen 2017 : Neues Stück von Albert Ostermaier

Bild vergößern Albert Ostermaier spricht über sein Stück «Glut. Siegried von Arabien», das die Nibelungenfestspiele 2017 eröffnet. Foto: Uwe Anspach/dpa

Bei den Wormser Nibelungenfestspielen im Sommer 2017 will Albert Ostermaier die Handlung des Niebelungenliedes in die arabische Wüste verlegen.

Bei den Nibelungenfestspielen in Worms wird es auch 2017 wieder eine Uraufführung geben. Gespielt wird das Stück „Glut. Siegfried von Arabien“, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Es ist nach 2015 und 2016 das dritte Stück aus der Feder des Schriftstellers und Theaterautors Albert Ostermaier.

Regie führt wie im vergangenen Jahr Nuran David Calis. Erstmals seit 2013 wird wieder vor der Westseite des Wormser Doms gespielt. „Albert Ostermaiers neues Stück führt uns in die Zeit des Kolonialismus und der Glaubenskämpfe - es wird eine virulente Zeitreise werden“, erklärte Intendant Nico Hofmann.

Uraufführung von "Glut" am 3. August

„Glut“ spielt zu Zeiten des Ersten Weltkriegs. Ein Wanderzirkus ist mit dem Zug auf dem Weg zu den unter britischer Kontrolle stehenden persischen Ölfeldern. Die Mitglieder spielen die Geschichte der Nibelungen - doch unter ihren Kostümen stecken Waffen und Sprengstoff. Denn es sind getarnte deutsche Offiziere, Agenten im Jahr 1915, mit dem Auftrag, die britischen Ölquellen in Persien in die Luft zu sprengen. Fällt die Tarnung der Nibelungendarsteller, müssen sie um ihr Leben fürchten. Das Stück soll nach Angaben der Veranstalter eine historische Begebenheit mit dem Nibelungenstoff verweben. Aufgeführt wird „Glut“ vom 4. bis 20. August 2017 an 16 Abenden. dpa