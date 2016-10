LIteraturnobelpreisträger Bob Dylan : Ist sein Schweigen arrogant?

Bild vergößern Für seine Verse geehrt, aber ohne Worte zum Literaturnobelpreis: Der amerikanische Songwriter Bob Dylan. Foto: AFP

Der Literatnobelpreis steht Bob Dylan in jedem Fall zu, auch wenn er sich weiter nicht dazu äußert. Ein Mitglied der Schwedischen Akademie wirft ihm jetzt jedoch Arroganz vor.

Ein Mitglied der Schwedischen Akademie hat dem frisch gekürten Literaturnobelpreisträger Bob Dylan Arroganz vorgeworfen, weil er bislang mit keinem Wort auf die Ehrung reagiert hat. "Das ist unhöflich und arrogant. Das muss man einfach mal so sagen", sagte der schwedische Autor Per Wästberg am Freitag dem Fernsehsender SVT. So etwas sei bislang noch nie vorgekommen.

Dylan war am Donnerstag vergangener Woche als erstem Musiker überhaupt der Nobelpreis für Literatur zugesprochen worden - es gab viele begeisterte Reaktionen, aber auch kritische Stimmern. Doch der Songwriter äußerte sich bislang zu der Ehrung mit keinem Wort, auch nicht bei Konzerten, die er noch am gleichen Abend und in den Tagen darauf gab. Bislang ist auch unklar, ob Dylan zur Verleihung der Nobelpreise am 10. Dezember nach Stockholm kommt.

Schon andere tauchten nicht zur Verleihung auf, etwa Jelinek, Pinter und Beckett

Falls er darauf verzichtet, den Preis persönlich entgegenzunehmen, geschähe dies nicht zum ersten Mal. Auch Elfriede Jelinek (2004) oder Harold Pinter (2005) nahmen den Preis nicht persönlich entgegen und übermittelten ihre Dankesrede per Videobotschaft. Auch Samuel Beckett, der 1969 den Literaturnobelpreis erhielt, tauchte in Stockholm nicht auf - und schwieg beharrlich zu der Ehrung. 1964 hatte der französische Existenzialist Jean-Paul Sartre den Literaturnobelpreis sogar abgelehnt.

Seitens der Akademie hieß es in den letzten Tagen, Dylans engste Mitarbeiter seien informiert und hätten sehr erfreut reagiert. Ob Dylan schweigt oder nicht, er wird in jedem Fall Preisträger bleiben. Die Einladung zur Verleihung im Dezember wurde auch per Post verschickt. Egal, ob er sich äußert, ob er eine Dankesrede persönlich hält oder nur übermittelt oder gar keine schreibt - der Preis in Höhe von umgerechnet 825.000 Euro steht ihm garantiert zu. (dpa/Tsp)