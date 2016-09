Zum Tod von Michael Altmann : Der Schauspieler Michael Altmann ist tot

Bild vergößern Michael Altmann in "Die Studentin und Monsieur Henri" in der Komödie Winterhuder Fährhaus in Hamburg, 2015. Foto: Imago

Er beherrschte die schwerste aller Schauspielkünste mit links, die Komödie. Und er konnte die anderen Fächer. Nun ist der Schauspieler Michael Altmann im Alter von 73 Jahren gestorben.

Der Schauspieler Michael Altmann ist am Sonntag im Alter von 73 Jahren gestorben, wie das Berliner Theater am Kurfürstendamm am Dienstag mitteilte. Altmann stand an zahlreichen Orten auf der Bühne, in Theatern in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Düsseldorf und Köln. Das Fernsehpublikum kennt ihn auch aus Produktionen wie „Molle mit Korn“, „Anja & Anton“ und „Wolffs Revier“.



Berliner kennen ihn vor allem aus seiner Zeit im Schillertheater und seinen gemeinsamen Auftritten mit Heinz Werner Kraehkamp (1948-2012). So machten die beiden aus der Komödie „Das Ende vom Anfang“ bei den Staatlichen Schauspielbühnen mit 500 Vorstellungen in zwölf Jahren einen Dauerbrenner. Gemeinsam mit Kraehkamp schuf Altmann das Duo „Kiebich & Dutz“, für das sie 1986 den Adolf-Grimme-Preis erhielten.



An der Komödie am Kurfürstendamm trat der gebürtige Breslauer zuletzt 2011 zusammen mit Judy Winter in „Spätlese“ auf. An der Komödie Winterhuder Fährhaus in Hamburg war er im vergangenen Jahr in Jürgen Wölffers Inszenierung von „Die Studentin und Monsieur Henri“ zu sehen. Seine allerletzte Rolle spielte er im ältesten Freillichttheater Deutschlands bei den Festspielen Wunsiedel, im Stück "Der verkaufte Großvater". dpa/Tsp