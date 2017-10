International, innovativ, wirtschaftlich Neun Nominierungen

für den Kongresspreis

Die Nominierungen für den Potsdamer Kongresspreis 2017 stehen fest. Wie die Jury am Dienstag mitteilte, wurden in der Kategorie „regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen“ das „10th Sino-German Frontiers of Sciences Symposium (Alexander von Humboldt-Stiftung)“, die „Potsdamer Netzwerkstatt 2016 – Urbane Komplexität – Emotionen“ (Universität Potsdam) und die „5. Potsdamer Konferenz für Nationale CyberSicherheit“ (Hasso-Plattner-Institut) nominiert.

In der Kategorie Einzelveranstaltungen starten die „XI. International Conference on Permafrost“ (Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung), die „51. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik“ (Universität Potsdam) und die „17. Internationale Konferenz der Retinalproteine“ (Humboldt Universität Berlin). Als innovative/außergewöhnliche Veranstaltung – Preis der Landeshauptstadt Potsdam – kommen in diesem Jahr die „Potsdamer Netzwerkstatt 2016 – Urbane Komplexität – Emotionen“ (Uni Potsdam), der „media.think.tank. 2016: BigData. BigMovies - How Algorithms transform the Film & TV Industry“ (Erich Pommer Institut/Filmuniversität Babelsberg) und die „NECS 2016 – European Network for Cinema and Media Studies“ (Brandenburgisches Zentrum für Medienwissenschaften) in Frage.

Die Preisträger werden am 21. November bekannt gegeben. Der Wettbewerb findet zum sechsten Mal statt. Jurysprecherin Silke Engel von der Universität Potsdam sagte zum Hintergrund des Preises: „Potsdam profiliert sich als internationale Plattform für moderne Forschungsfelder mit innovativen Formaten und lockt damit hochkarätige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in die Stadt.“ Moderne, interdisziplinäre Ansätze würden so entstehen, mit denen die Landeshauptstadt den dynamischen und kreativen Diskurs in der Wissenschaft aktiv fördere. „Als Gastgeber bringt Potsdam in idealer Weise kulturelles Ambiente, jungen Forschergeist und Lebensart zusammen“, so Engel.

Bewertungskriterien für den Kongresspreis waren unter anderem die Internationalität, Organisation, neue Formate, wirtschaftliche Relevanz für die gesamte Region. Auch berücksichtigte die Jury, welche Impulse von Potsdamer Tagungen in die Forschung fließen. Die Auszeichnung ist mit jeweils 1000 Euro dotiert. Zusätzlich zu den drei Kategorien wird ein Kongress mit der besten interdisziplinären Ausrichtung gewürdigt (1000 Euro Sonderprämie der Stiftung pearls). Insgesamt bewarben sich für den diesjährigen Potsdamer Kongresspreis 16 Kongress- Veranstalter.

Die feierliche Preisverleihung findet im Hotel Bayrisches Haus statt und wird von Anna Luise Kiss, der Vizepräsidentin für Forschung und Transfer der Filmuniversität Babelsberg, moderiert. Der Kongresspreis ist eine gemeinsame Veranstaltung des Vereins proWissen Potsdam und der ERFA-Gruppe der Potsdamer Premiumhotels. Kooperationspartner sind die Landeshauptstadt Potsdam, der DEHOGA Brandenburg e.V. und die Stiftung pearls – Potsdam Research Network. PNN