Das Netzwerk Campusschulen wird erweitert

Das Projekt „Campusschulen“, das zur Qualitätsoffensive Lehrerbildung der Universität Potsdam gehört, wird breiter aufgestellt. Die vom Bundesbildungsministerium geförderte Initiative bringt Lehrer, Wissenschaftler und Lehramtsstudierende zusammen mit dem Ziel, konkrete Themen der Schul- und Unterrichtsentwicklung zu bearbeiten. Ausgehend von den Problemen und Wünschen der Schulen entwickeln sie gemeinsam Lösungsstrategien und setzen diese an den Schulen um. Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet und evaluiert.

Am 27. Juni lädt der Verbund zu einer Netzwerktagung ein. Bei dem Treffen in der Wissenschaftsetage des Potsdamer Bildungsforums stellen sich aktuelle und neue Netzwerke vor. Von der individuellen Lernförderung über den Umgang mit Hochbegabungen bis zum wissenschaftlichen Arbeiten in der Oberstufe reicht das Spektrum der Themen, die in den Workshops des Netzwerktreffens bearbeitet werden. Eine Podiumsdiskussion soll Ideen hervorbringen, wie die Schulen gemeinsam mit der Universität ihre Einrichtungen noch besser voranbringen können. Anschließend erhalten neue und bereits bestehende Netzwerke die Möglichkeit, ihre Konzepte vorzustellen, Erfahrungen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Die Veranstaltung richtet sich aber auch an die Öffentlichkeit. Informationen unter www.uni-potsdam.de/campusschulen. Anmeldung bis 9. Juni an campusschulen@uni-potsdam.de. PNN