08.03.2017

von PNN

Universität Potsdam : Frauensalon der Universität

Zum Internationalen Frauentag am heutigen 8. März lädt das Koordinationsbüro für Chancengleichheit der Universität Potsdam zu einem Frauensalon in die Wissenschaftsetage des Bildungsforums ein (17.30 Uhr, Am Kanal 47). Studierende des Lehrstuhls für Geschlechtersoziologie der Universität präsentieren aktuelle Forschungsprojekte. Zuvor wird die Ausstellung „Frauen in der Mathematik“ mit 13 Porträts international agierender Mathematikerinnen eröffnet.