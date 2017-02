Einen Tag lang Chemie studieren

Ein Eintagesstudium für naturwissenschaftlich interessierte Schülerinnen und Schüler ab Klasse elf wird am 13. Februar auf dem Campus Golm der Universität Potsdam angeboten (9.15 Uhr). Mit diesem neuen Veranstaltungsformat möchte das Institut für Chemie Einblicke in Labors und Forschungsbereiche gewähren und über den Verlauf des Studiums informieren. Die Möglichkeit eines „Eintagesstudiums Chemie“ gibt es künftig zweimal pro Jahr: im Februar und im September.

Beim Eintagesstudium am 13. Februar steht die Organische Chemie im Mittelpunkt. Professor Torsten Linker wird „Vom Schaden und Nutzen reaktiver Radikale in lebenden Organismen“ berichten. Daneben gibt es Informationen zum Chemiestudium, von der Bewerbung bis zur Organisation, sowie eine Führung über den Uni-Campus Golm. Chemie in der Praxis erfahren die Schülerinnen und Schüler in Forschungslabors. Hier stellen Wissenschaftler die Massenspektrometrie und die Kernspinresonanzspektroskopie vor und erklären, wie diese Verfahren zur Aufklärung chemischer Strukturen genutzt werden. Die Jugendlichen können aber auch selbst tätig werden und ihr experimentelles Geschick im Labor bei der Durchführung organischer Synthesen unter Beweis stellen.

Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, wird um Anmeldung im Internet gebeten (www.chem.uni-potsdam.de/anmelden.html). PNN