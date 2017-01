24.01.2017

von Jan Kixmüller

Universität Potsdam : Drei neue Professoren für Potsdam berufen

Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD) hat am Montag drei Professoren und Professorinnen, die künftig an der Universität Potsdam und der Filmuniversität Babelsberg tätig sein werden, ihre Ernennungsurkunden übergeben. Matthias Asche besetzt eine Professur für Allgemeine Geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität Potsdam. Er war von 2008 bis 2014 Hochschuldozent an der Eberhard Karls Universität Tübingen. Lena Gieseke wird Professorin für Bildorientierte Medientechnologie/Technical Direction an der Filmuni. Seit 2012 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Stuttgart. Jens-Uwe Eder übernimmt an der Filmuni eine Professur für Dramaturgie und Ästhetik der audiovisuellen Medien. Er ist seit 2012 Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Uni Mannheim.