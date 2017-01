HINTERGRUND : Programm für geflüchtete Lehrer

Das Qualifizierungsprogramm für geflüchtete Lehrerinnen und Lehrer an der Universität Potsdam steht zur Wahl als „Hochschulperle des Jahres 2016“. Mit diesem Titel ehrt der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. innovative Projekte, die die Vielfalt an Hochschulen fördern und zur Wertschätzung von Diversität beitragen. Im Frühjahr war das bundesweit einzigartige Programm bereits als „Hochschulperle divers“ des Monats Mai gekürt worden. Nun soll aus den „Perlen des Monats“ per SMS die beste des Jahres gewählt werden. Wer die Wahl des Refugee Teachers Program der Universität Potsdam unterstützen will, muss per SMS den Code H05 an die Nummer 0163/ 773 36 26 schicken (die Abstimmung läuft vom 18. Januar 12 Uhr bis zum 19. Januar 12 Uhr). Noch bis zum 10. Februar können sich Lehrerinnen und Lehrer, die vor Krieg und Verfolgung nach Deutschland geflohen sind, für einen neuen Durchgang des Refugee Teachers Program an der Universität Potsdam bewerben. (Bewerbungen bitte im Internet unter http://bit.ly/2jnOvBr.) Kix