11.01.2017

Sondermarke für „Topographie des Terrors“ : Potsdamer FH-Professor entwirft Briefmarke

von PNN

Bild vergößern Die Sondermarke,Repro: PNN

Potsdam - Der Potsdamer Designprofessor Matthias Beyrow hat eine Briefmarke für das Dokumentationszentrum „Topographie des Terrors“ entworfen. Das neue Sonderpostwertzeichen ist anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Stiftung „Topografie des Terrors“ entwickelt worden und bereits im Handel. „Das Dokumentationszentrum ,Topographie des Terrors’ in Berlin-Kreuzberg setzt ein deutliches architektonisches Zeichen für den Umgang mit der totalitären Vergangenheit“, so der Designer. Wo zwischen 1933 und 1945 die Schaltstelle des nationalsozialistischen Terrorapparats war, steht seit 2010 ein nüchternes, quaderförmiges Ausstellungsgebäude. Selbst baulich „neutral“, bringe es das historisch vorbelastete Areal zum Sprechen. Im Sinne eines „Lernortes“ gelte das Dokumentationszentrum als vorbildliches Beispiel der Erinnerungskultur in Deutschland.

„Entsprechend dazu bildet der im Markenentwurf abstrahierte Flachbau des Dokumentationszentrums den visuellen Schwerpunkt.“ Bildelemente und Typografie seien dabei aus jedweder Symmetrie gerückt: „Wie zum Gemahnen will sich keine absolute Ordnung mehr einstellen.“ Eine Art vergrößertes Zeitungsraster deutet die heutige Topographie des Grundstücks an. „Durch die Art der Darstellung entsteht eine Atmosphäre des Dokumentarischen.“

Matthias Beyrow ist Dekan des Fachbereichs Design und lehrt als Professor für „Identität und Zeichen“ an der FH Potsdam. Er wurde bereits mehrfach vom Bundesfinanzministerium eingeladen, sich an Wettbewerben für Sonderpostwertzeichen zu beteiligen. Der Wettbewerb zu „Topographie des Terrors“ fand 2016 statt. Es ist das vierte Sonderpostwertzeichen des Grafikdesigners.