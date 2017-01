HINTERGRUND : Workshop zur Wehrerziehung der Jugend

Wehrerziehung in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert ist das Thema des Workshops „Jugend ans Gewehr“ des Potsdamer Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr am 27. Januar. Im Fokus stehen die bisherigen Forschungsergebnisse zur vormilitärischen Ausbildung von Kindern und Jugendlichen in der deutschen Geschichte, die in einen gemeinsamen Zusammenhang gestellt werden sollen. Dabei sollen Strukturen, Tendenzen und Kontinuitäten ebenso wie abweichende oder gar gegensätzliche Entwicklungen in den verschiedenen politischen Systemen im Zusammenhang mit der Wehrerziehung im deutschsprachigen Raum untersucht werden. Gleichzeitig soll der Fokus von den bisher vor allem betrachteten Zeitabschnitten des Nationalsozialismus und der DDR erweitert werden, damit eine vergleichenden Sozialgeschichte der Wehrerziehung in Deutschland alle Phasen der deutschen Geschichte seit dem 19. Jahrhundert erfasst. Kix