04.01.2017

Schnupperwochen im Januar : Uni Potsdam bietet Teststudium für Neugierige

Bild vergößern Im Januar gibt es erste Einblicke an der Uni Potsdam. Foto: R. Hirschberger/dpa

Die Universität Potsdam bietet im Januar Interessierten einen Einblick in unterschiedliche Studienfächer und in das studentische Leben.

Potsdam - Im Monat Januar können sich Studieninteressierte an der Universität Potsdam umschauen. Von Anglistik über Mathematik und Musik bis zur Wirtschaftsinformatik reicht das Fächerspektrum des diesjährigen „Schnupperstudiums“ an der größten Hochschule des Landes Brandenburg. So lautet beispielsweise der Titel einer Lehrveranstaltung im Fach Germanistik „Sprachen wachsen nicht wie Bäume“. Wer sich hingegen mehr für Naturwissenschaften interessiert, kann sich versuchsweise mit physikalischer Chemie, Humanbiologie oder Geoökologie beschäftigen. Auch die Rechtswissenschaften sind bei dem Angebot vertreten. Alle fünf Fakultäten der Universität bieten den gesamten Januar hindurch eine Vielzahl interessanter Vorlesungen und Seminare an und laden Studieninteressierte dazu ein, Uniluft zu schnuppern.

Wie funktioniert das Studium?

Zusätzlich können sich die Studieninteressierten von den Campusspezialisten der Potsdamer Studienberatung individuell über die drei Standorte der Universität führen lassen. Sie erhalten dabei einen Einblick in das studentische Leben, den Alltag an einer Hochschule und die Organisation eines Studiums.

Ab dem 23. Januar lädt die Studienberatung zu besonderen Informationsveranstaltungen ein. Hier gibt es Gelegenheit, mit Studierenden ins Gespräch zu kommen, Vorträge zum Lehramtsstudium zu hören und sich über die Bewerbungs- und Zulassungsmodalitäten zu informieren. Auch für Studieninteressierte mit beruflicher Qualifikation ist eine Veranstaltung geplant.

