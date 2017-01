In Brandenburg werden Studenten schlecht betreut : 60 Studenten von einem Professor betreut

Potsdam - An den Brandenburger Universitäten werden statistisch gesehen knapp 60 Studenten von einem Professor betreut. Damit liege die Mark im bundesweiten Vergleich auf Rang 11 im hinteren Mittelfeld, berichtete die Zeitschrift „Forschung & Lehre“ (Januar 2017) am Montag. Danach waren 2015 an den Hochschulen des Landes für die gut 36 000 Studenten insgesamt 605 Professoren beschäftigt. Viel besser dran sind Studierende in Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern, wo die sogenannte Betreuungsrelation bei 47,2 und 50,2 Studenten lag. Die Schlusslichter waren Hessen (71) und Nordrhein-Westfalen (89,6 Studierende). Der Bundesdurchschnitt betrug 67 Studenten pro Professor. dpa