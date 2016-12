Überraschende Näherungen

Globalisierungskritiker. Alexander von Humboldts Reisetagebuch.

NS-Kontinuitäten in der Nachkriegszeit, Unerwartetes zu Honecker und Fakten gegen den Mythos vom Präventivkrieg

Eines der gewichtigsten Werke der Potsdamer Sozial- und Geisteswissenschaften dürfte 2016 „Die Akte Rosenburg“ gewesen sein, das der Potsdamer Uni-Historiker Manfred Görtemaker in jahrelanger Archivarbeit mit Christoph Safferling zusammengetragen hat. Es zeigt, wie groß der Einfluss ehemaliger NS-Größen im Bundesjustizministerium 1949 war – erhebliche personelle und politische Verflechtungen werden aufgedeckt. Die Arbeit reiht sich in eine Vielzahl von Studien zur NS-Belastung damaliger Institutionen ein, die zu einem ähnlichen Befund kommen.

Ebenso überraschend das zweite Historiker-Werk aus Potsdam: Der Direktor des Zentrums für Zeithistorische Forschung, Martin Sabrow, hat die Jugendjahre des ehemaligen DDR-Staats- und Parteichefs Erich Honecker betrachtet – und herausgefunden, dass zehn Jahre NS-Gefängnis nicht spurlos an dem überzeugten Kommunisten vorübergegangen waren. Tatsächlich kam es wohl zu Annäherungen an den Nationalsozialismus, und die Ehe mit einer Gefängniswärterin musste später kaschiert werden.

Dann gebot das abgelaufenen Jahr noch einmal, einen genaueren Blick auf den deutsche Überfall auf die Sowjetunion vor 75 Jahren zu werfen. Der verbrecherische Charakter dieses Angriffskrieges, der Eroberung, Versklavung und Vernichtung im Osten zum Ziel hatte, droht mit zunehmendem zeitlichen Abstand aus dem Blick zu geraten. Daher gingen die Potsdamer Militärhistoriker des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw) im Sommer mit einer fundierten Entkräftigung des Mythos vom Präventivkrieg an die Öffentlichkeit.

Last but not least sei hier der Abschluss des Potsdamer Großprojektes zu Alexander von Humboldts Amerikanischen Reisetagebüchern, geleitet von Ottmar Ette, erwähnt. Eines der Ergebnisse: Humboldt kann man durchaus als einen der ersten Globalisierungskritiker sehen. Kix