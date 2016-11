NACHRICHTEN

Preis für Sprachforscher

Der von den norddeutschen Bundesländern gestiftete Wissenschaftspreis wurde für dieses Jahr dem Forschungsprojekt „Sprachvariation in Norddeutschland“ (SiN) zuerkannt, an dem auch Potsdamer beteiligt sind. Das Potsdamer Teilprojekt untersuchte die Wahrnehmung und Bewertung von sprachlicher Varianz in alltäglichen Situationen. Kix