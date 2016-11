23.11.2016

Chronologie 25 Jahre FH Potsdam : Umzüge und stetiges Wachstum

Die FH Potsdam ist 25 Jahre alt. Wir blicken zurück.

Zur Gründung im Jahr 1991 können die ersten Studierenden im Fachbereich Sozialwesen am Standort Neu Fahrland immatrikuliert werden. Professor Helmut Knüppel war zum Gründungsrektor bestellt worden. Es folgt der Einzug in das ehemalige Institut für Lehrerbildung an der Friedrich-Ebert-Straße (Foto).

Mit dem Einzug der Fachbereiche Architektur, Bauingenieurwesen und Design auf dem heutigen Campus Kiepenheuer-/Pappelallee und der Gründung des Instituts für Fortbildung, Forschung und Entwicklung 1994 sind dann die ersten Fachbereiche an dem Ort, an dem bis 2017 alle Fachbereiche der FH Potsdam konzentriert werden sollen.

2001 übernimmt mit Professorin Helene Kleine eine Rektorin die Geschicke der Hochschule. In diesem Jahr erfolgte auch die Gründung des Brandenburgischen Instituts für Existenzgründung und Mittelstandsförderung, kurz BIEM genannt.

2000 wuchs das Studienangebot an der FH um den Modellstudiengang Europäische Medienwissenschaft, der Modellstudiengang Kulturarbeit verstetigte sich.

2007 findet ein weiterer Wechsel an der Spitze statt: Professor Johannes Vielhaber übernimmt als Rektor. Das Richtfest des Hauptgebäudes sowie zehn Jahre Elternberatung „Vom Säugling zum Kleinkind“ wird gefeiert.

2009 eröffnet das neue Hauptgebäude auf dem Campus Kiepenheuerallee. Die FH Potsdam wird im Wettbewerb „Exzellente Lehre“ ausgezeichnet.

2013 wird Eckehard Binas FH-Präsident. Im selben Jahr gewinnt die FHP mit „The Future of Storytelling“ im MOOC-Wettbewerb.

Eröffnung des neuen Seminargebäudes folgt 2014. Zudem wird die Forschung an der FHP durch Forschungsprofessuren gestärkt.

Heute sind knapp 3500 Studierende in 24 ingenieurwissenschaftlichen, soziokulturellen sowie gestalterischen Studiengängen an der Fachhochschule Potsdam eingeschrieben.